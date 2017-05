Eugen Nicolicea: "Ancheta în rem pentru alegerilor din 2009, o şmecherie"

Preşedintele Comisiei juridice, deputatul PSD Eugen Nicolicea, a declarat, marţi, că Parchetul General „a încercat o şmecherie” privind ancheta alegerilor din 2009, afirmând că dacă a deschis urmărirea in rem ar fi trebuit să spună care este instituţia despre care are indicii că a fraudat alegerile, anunţă Mediafax.

„În această situaţie, Parchetul a încercat o şmecherie, copiind din proiectul de hotărâre, uitând că o infracţiune aceea de falsifcare a documentelor electorale nici măcar nu era în vigoare la vremea la care se produceau faptele respective (…) veţi vedea că a uitat să scrie ce articole din Cod (au fost încălcate-n.r.). De ce? Ca să poată să facă un talmeş balmeş”, a declarat preşedintele Comisiei juridice, deputatul PSD Eugen Nicolicea.

Eugen Nicolicea a afirmat că procurorul general ar fi trebuit să ştie care este instituţia care a produs fraude la alegeri, dacă a început urmărirea in rem.

„În mod normal ar fi trebuit să spună pentru ce au început urmărirea penală in rem. Nu există aşa, in rem la general, ci in rem la un articol. Aici veţi vedea că abuzul în serviciu, aşa cum îi spune şi numele, este o infracţiune de serviciu şi dacă nu cunoşti persoana, asta este evident pentru că au început in rem, trebuie să ştii măcar serviciul, adică instituţia”, a spus Eugen Nicolicea.