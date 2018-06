Nicolicea, întrebat dacă Iohannis poate fi acuzat de trădare: ”Prostii de astea numai Orban spune”

Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat miercuri, întrebat de posibila suspendare a președintelui dacă nu pune în aplicare decizia CCR, că aceasta este doar un pas în demitere și poporul decide, dar a exclus că Iohannis poate fi acuzat de înaltă trădare.

Suspendarea este o etapă intermediară în procesul de demitere, care o face poporul. Suspendarea se face 30 de zile plus cât durează validarea lui dacă demiterea este aprobată de popor suspendarea încetează, dacă poporul nu acceptă ea se încheie. Cred că am înțeles cu toții că suspendarea e o etapa intermediară. Președintele interimar are toate drepturile, mai puțin să dea decorații si sa avanseze în grad de mareșal", a declarat Eugen Nicolicea, citat de Mediafax.

Întrebat dacă președintele ar putea fi acuzat de înaltă trădare, dacă nu pune în aplicare decizia CCR, Nicolicea a negat, făcând referire la plângerea penală depusă de Ludovic Orban la Parchetul General pe numele Vioricăi Dăncilă. ”Art 96 prevede că înalta trădare e comisă de președinte și CSAT. Prostii din acestea nu poate să spună decât Orban", a afirmat Nicolicea.