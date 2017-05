Nicoleta Luciu a slăbit 13 kilograme într-o lună

Ea a urmat o dietă controversată, dar foarte eficientă, se pare, scrie cancan.ro.

„De Crăciun m-am îngrăşat şi eu puţin şi am dus îngrăşarea asta undeva spre 70 de kilograme, avand in vedere că aici se mănâncă foarte frumos şi sănătos, frumos la genul că arată foarte bine toate platourile pe care le pui pe masă în momentul în care ai musafiri, adică slăninuţă, brânzică, ceapă roşie.

Acum o lună de zile m-am pus pe slăbit. Dacă tot a venit primăvara e important să ne menţinem în formă cu ce e pe piaţă. Având în vedere că culoarea verde e la modă primăvara, am dat iama în verdeaţă. Fără pâine, fără nimic! O singură lingură de cereale, griş, hamei, grâu fiert, quinoa, tapioca, seminţe de chia şi tot aşa. 13 kilograme într-o lună!", a spus Nicoleta Luciu.

„N-am cum s-o tai că n-aveam de unde s-o tai, că n-am avut două sute de kilograme ca să zic că am rămas cu surplus de piele, numai că, tot aşa, slăbind, braţele mele, la vremea respectivă nu arătau foarte bine şi s-a făcut un minilifting", a mai spus Nicoleta Luciu.