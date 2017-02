Nicolae Robu: Bunul meu cel mai de preț este onoarea și mă doare când îmi e pătată

Primarul municipiului Timișoara, Nicolae Robu, a declarat, sâmbătă, într-o conferință de presă, că nu este deranjat de faptul că DNA își face datoria și anchetează vânzările de apartamente din oraș, ci de faptul că mass-media națională a trecut în sarcina lui înstrăinarea a 967 de locuințe, când el a semnat în mandatul său doar pentru două apartamente modeste.

''Ceea ce mi s-a întâmplat mie vineri este de o nedreptate strigătoare la cer, iar când spun asta nu mă refer la DNA, pentru că DNA își face datoria. Au existat suspiciuni privind modul în care au fost vândute locuințele pe Legea 112 în lungul anilor și nu sub mandatul meu, ci de la intrarea în vigoare a Legii 112 și atunci este și firesc să se facă anchete pentru a se clarifica lucrurile. Nedreptatea constă în modul în care s-a făcut mediatizarea a ceea ce s-a întâmplat vineri. Este strigător la cer ca eu să apar în mass-media la nivel național, nu știu dacă am apărut la fel și local, implicat într-un mare scandal și cu nu știu ce vini în afaceri necurate'', a afirmat Nicolae Robu.

Edilul a spus că a fost chemat, vineri, la DNA, ''nu în calitate de învinuit pentru ceva, ci în calitate de suspect pentru un lucru foarte clar". "Și anume pentru că am semnat două contracte de vânzare-cumpărare pe Legea 112. Aceste două contracte sunt considerate de către procurori suspecte de a fi făcute ''fără îndeplinirea tuturor condițiilor cerute de Legea 112, alături de alte 966 astfel de contracte semnate înainte de a fi eu primar. Și atunci întreb: ce caută Robu în prim-plan în toată povestea aceasta'', a afirmat Nicolae Robu.

Primarul a reiterat că este vorba despre două apartamente, într-o curte comună, unul cu o cameră, cu suprafața de 26 mp, și unul cu două camere, cu suprafața de 51 mp.

''Astăzi (sâmbătă, n.r.), am fost la fața locului să văd și eu despre ce este vorba. Nu am nici cea mai mică vină. Și presupunând că a greșit aparatul de specialitate și că nu ar fi fost îndeplinite toate condițiile cerute de lege pentru vânzarea acestor apartamente, eu ca primar nu am greșit cu absolut nimic'', a susținut Robu.

El a adus înscrisuri ca dovadă că a cerut aparatului de specialitate să îi spună, după ce s-au semnat contractele cu aviz de legalitate din partea Serviciului juridic, dacă sunt îndeplinite toate condițiile legale. ''Și răspunsul pe care îl am în scris este foarte clar - că vânzarea s-a făcut în condiții de legalitate'', a spus edilul.

Nicolae Robu a arătat că un primar nu poate face toate verificările la tot ce se întâmplă în primărie, el susținând că, de ani de zile, a atras atenția că ''legea în România este aberantă, că cei care își asumă funcții în administrația publică locală - primari, președinți de consilii județene - respectiv în aparatul de stat, chiar miniștri, sunt expuși''.

Edilul a declarat că are încredere în Justiție și nu își face griji că s-ar putea să fie și pedepsit, dar este extrem de deranjat că a fost prezentat într-o asemenea ipostază. ''Când sunt un om curat, cinstit, care nu face altceva decât să muncească din noapte până în noapte pentru binele public, al orașului'', a spus el.

''Eu nu sunt căpătuit și nici nu vreau să mă căpătuiesc. Eu am realizat în plan material personal foarte puțin, pentru că m-am focalizat de la început înspre alte idealuri. Bunul meu cel mai de preț pe care l-am construit în timp este onoarea. Și atunci mă doare când tocmai onoarea îmi este pătată în mod atât de nedrept și de incorect'', a afirmat Nicolae Robu.

Reamintim că procurorii DNA au dispus efectuarea urmăririi penale față de actuali și foști edili ai municipiului Timișoara, printre care și Nicolae Robu, pentru abuz în serviciu în legătură cu vânzarea ilegală de imobile naționalizate.