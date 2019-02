Nicolae Popa, declarații incendiare! Traian Băsescu, vizat!

Într-o intervenție telefonică televizată la un post TV Nicolae Popa pare că se bucură de aceste demersuri ale Secției. Ba mai mult Popa susține că se așteaptă ca și alte persoane să fie anchetate.

Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justitie a anunțat vineri că în dosarul în care Laura Codruța Kovesi este cercetată pentru fapte care au legatură cu aducerea în țară a lui Nicolae Popa, ancheta a fost extinsă pentru favorizarea făptuitorului și fals în declarații. Într-o intervenție telefonică televizată la Antena 3 Nicolae Popa pare că se bucură de aceste demersuri ale Secției. Ba mai mult Popa susține că se așteaptă ca și alte persoane să fie anchetate.

„Cred cu tărie că toate abuzurile făcute de acest regim toxic trebuie să înceteze, iar reprezentanții săi de frunte - cum este doamna Kovesi, pentru început- să plătească pentru fărădelegile făcute în ultimii 12-14 ani. Mai cred că înțelepciunea populară românească are un proverb: ce ție nu-ți place altuia nu-i face. Minciuna are picioare scurte. După plată și răsplată. Roata se învârtește. Cine se aseamnănă se adună. Cine seamănă vânt culege furtună. Ar mai fi. Creștinește se spune că nu e bine să te bucuri de răul altuia: eu sunt ateu”, a spus Nicolae Popa, în direct la Antena 3 în emisiunea realizată de Răzvan Dumitrescu. „Mă aștept și la alte personaje în acest dosar: implicarea directă a domnului Traian Băsescu este notorie; toți cei care au participat la comisia regatorie în avionul cu care am fost extrădat eu cred că trebuie să răspundă”, a conchis Popa.