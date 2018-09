Nicolae, nepotul regelui Mihai, s-a căsătorit cu Alina Binder. Cununia religioasă, emoţionantă. LIVE

Astăzi are loc nunta anului în România! Nicolae, nepotul regelui Mihai, se căsătoreşte cu Alina Binder alesa sa. La eveniment, fostul principe va purta două costume create de o casă de modă românească. Iar verighetele celor doi vor fi diferite. Nunta este fi oficiată astăzi, la Sinaia. La 14.30 mirii au sosit la biserica Sfântul Ilie, iar la ora 18.00 va începe recepţia care are loc la Cazino-ul din Sinaia. Mireasa are o rochie clasică ce aduce aminte de rochia pe care a purtat-o Meghan Markle la nunta sa cu prinţul Harry. În galeria articolului este postat şi programul oficial al evenimentului. Nunta este trasmisă live şi poate fi urmărită accesând link-ul din articol. Mirii au fost aşteptaţi la biserică de zeci de simpatizanţi.