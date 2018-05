Liga 1. Anunţul lui Dică după ce FCSB aproape şi-a compromis şansele la titlu. Ce zice de demisie

FCSB a suferit o lovitură în lupta sa pentru titlu, luni seara, după ce a fost învinsă de CSM Poli Iaşi cu scorul de 1-0 (0-0), în Copou, într-un meci din etapa a opta, penultima, a fazei play-off a Ligii I.

Unicul gol al partidei a fost marcat Andrei Cristea (89), fost jucător al roş-albaştrilor, pe contraatac. După acest eşec, FCSB rămâne pe locul al doilea, la un punct de liderul CFR Cluj. Până la final, FCSB va juca în deplasare cu CS Universitatea Craiova şi acasă cu Astra Giurgiu, iar CFR în deplasare cu FC Viitorul şi acasă cu Astra.

Nicolae Dică a precizat că mai are contract 2 luni cu FCSB şi că rămâne la latitudinea lui Gigi Becali dacă va mai continua pe banca roş-albaştrilor.

"Chiar dacă investești foarte mulți bani, asta nu înseamnă că neapărat vei și câștiga ceea ce-ți dorești. Eu mai am contract până în vară, mai am două luni. Normal, dacă nu se va îndeplini obiectivul va rămâne la dorința patronului ce antrenor va fi la echipă sau dacă voi rămâne eu. Consider că am făcut lucruri importante la echipă, dar, din păcate, cu acest eșec la Iași am șters cu buretele tot ce am făcut bun până acum.Eu sunt puternic! Când eram jucător, eram fluierat de 25.000 - 30.000 de spectatori. Eu rezist, nu am nicio problemă. Duc la presiune", a spus Nicolae Dică la Digisport.

FCSB e acum pe locul secund, la un punct distanţă de liderul CFR. Pentru a câştiga titlul, roş-albaştrii au nevoie de două victorii, cu CS U Craiova şi Astra, iar clujenii să nu se impună în ambele dueluri rămase (cu Astra şi Viitorul).