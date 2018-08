Ce făcea Nicolae Ceauşescu în august 1944! Descoperire senzaţională după 74 de ani

Citind cu atenţie ziarele "Universul" din august 1944, realitatea.net a descoperit că numele lui Nicolae Ceauşescu apărea în numărul datat 31 august 1944.

Nicolae Ceauşescu, fostul dictator care a condus România în perioada 1965-1989, era un nume necunoscut publicului larg în august 1944.

"Săpând" cu atenţie în arhive, site-ul realitatea.net a descoperit că numele fostului dictator a fost menţionat, succint, în ziarul "Universul", datat 31 august 1944. Nicolae Ceauşescu, viitorul şef de stat de peste două decenii, avea la acel moment 26 de ani. În acel an, Nicolae Ceauşescu a fost numit secretar al UTC.

Care era contextul şi ce rol avea Nicolae Ceauşescu? Într-o ştire din pagina II, se făcea referire la cei care au luat cuvântul în Piaţa Universităţii din Bucureşti, la manifestaţia organizată pentru colaborarea ruso-română, cu ocazia sosirii trupelor sovietice la Bucureşti.

Ştirea se încheia astfel: "Participanţii s-au îndreptat, apoi, spre Palatul Regal, unde au manifestat pentru Suveran".

În galeria foto, sunt două imagini istorice: Nicolae Ceausescu si Elena Ceausescu, pe atunci Elena Petrescu, impreuna, in 30 august 1944, in Piata Universitatii din Bucuresti.

Iată, pe scurt, ce s-a întâmplat în perioada 23 august 1944 - 31 august 1944:

- 23 august 1944 - Regele Mihai l-a convocat la Palatul Regal din Bucuresti pe Ion Antonescu. Mai exact, in Casa Noua din spatele Palatului (foto jos), avariata la bombardamentele de a doua zi si ulterior demolata. Regele Mihai i-a cerut Maresalului incheierea armistitiului. Antonescu a replicat ca nu va face acest lucru fara acordul lui Adolf Hitler. Atunci, Regele Mihai a rostit, cu voce tare, fraza-parola "Imi pare rau, daca lucrurile stau asa, nu imi mai ramane nimic de facut!", moment in care in incapere au intrat patru militari care l-au arestat pe Ion Antonescu.

- Incepand din 24 august 1944, drept razbunare, germanii au bombardat violent Bucurestiul. In perioada 24-27 august, Capitala Romaniei a fost scena unor lupte cumplite intre trupele germane si cele romane. Pe 28 august, Bucurestiul a fost eliberat prin forte proprii.

- Pe 30 august, rusii au intrat in Romania, iar pe 31 august, trupele sovietice au marsaluit prin Bucuresti, romanii fiind entuziasmati, dupa cum sustinea presa din acele zile.

Nota. Imaginile provin din urmatoarele colectii: Biblioteca Centrala Universitara Bucuresti, arhiva jurnalistului Cristian Otopeanu, Fototeca online a comunismului romanesc

