Nicolae Bădălău, prima reacţie după zvonurile că Dragnea ar urma să îl "execute"

Nicolae Bădălău a avut o primă reacţie după ce au apărut informaţii în spaţiul public potrivit cărora ar urma să fie executat de Liviu Dragnea, urmând să piardă funcţie de preşedinte executiv PSD. Astfel, acesta a spus că nu există vreo ruptură între el şi Liviu Dragnea. Mai mult, sunt prieteni.

”Poate unii nu au înțeles foarte bine cum a fost cu acel document. Acel document nu a fost împotriva lui Liviu Dragnea, om cu care eu sunt prieten și care, cred eu, mă onorează la rându-i cu prietenia lui. Văd că mulți încearcă mereu să interprezete totul ca fiind un atac la Dragnea și poate că este și vina mea că nu am explicat mai bine. Eu cred că este datoria mea ca președinte executiv să vin și să prezint un document care ajută partidul să progreseze. Colegii mei au înțeles esența documentului și pentru că acolo vorbeam despre conducerea colectivă, nu mă refeream să punem patru președinți de partid să luăm deciziile, ci mă refeream la conducerea asigurată prin BPN-uri, prin organizarea la nivel de județe, prin departamentele partidului. Departamentele PSD sunt funcționale și încep să producă. Aș dori să mai adaug încă ceva. În urma acelui document s-a accelerat procesul pentru revenirea Institutului Șincai, un institut care a funcționat foarte bine în PSD și care constituie o școală de cadre pentru partid. Tinerii care își doresc să facă politică sunt învățați în acest Institut noțiuni elementare despre politică, despre Parlament, despre Guvern, noțiuni pe care le obțin într-un cadru organizat”, a declarat Niculae Bădălău, pentru stiripesurse.ro.

Întrebat despre informațiile conform cărora ar putea fi schimbat din funcția de președinte executiv, Niculae Bădălău a fost tranșant.

”Eu consider că funcția de președinte executiv al PSD este expresia susținerii din partea colegilor mei. Atâta timp cât am susținerea lor, voi îndeplini această funcție care, pe mine, ca om care activez în acest partid de 28 de ani, mă onorează. Eu am venit în această funcție de președinte executiv odată cu Liviu Dragnea și voi pleca odată cu el. Nu-mi imaginez că, la un moment dat, el va pleca din funcția de președinte al PSD și eu rămân președinte executiv. Nu există divergențe între mine și Liviu Dragnea. Discut foarte mult cu președintele și în 99% dintre cazuri avem aceleași opinii, în situația în care apar păreri contrare, discutăm și totul se poate regla. Repet, nu există o ruptură între mine și Liviu Dragnea”, a mai explicat Bădălău.