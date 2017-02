Nicolae Bădălău, preşedinte executiv al PSD, declară război multinaţionalelor: Să plătească impozite

Presedintele executiv al PSD, senatorul Niculae Badalau, a declarat joi, intr-o conferinta de presa organizata la Giurgiu, ca Guvernul pregateste o noua formula de plata a impozitului astfel incat toate firmele sa plateasca impozitul in Romania.

"Salariul minim stiti ca a crescut si a deranjat destul de multe firme, pregatim o noua formula de plata a impozitului si speram ca multinationalele, si asta deranjeaza, sa plateasca impozitul in Romania. Avem firme foarte mari si nu vreau sa le dau numele care merg de opt ani in pierdere, de fapt exportand profitul. Avem cel mai mare retailer din Romania care a realizat pe anul trecut unu la suta profit, ceea ce e extrem de curios si in momentul in care deranjezi asa de multi oameni ati vazut si cum reactioneaza piata. E bine ca demonstram, ca avem principii, ca in Romania democratia functioneaza, dar in acelasi timp noi suntem obligati sa guvernam pentru intreg poporul roman si asa cum va spuneam si firme romanesti si firme straine si oricare alta firma trebuie sa respecte legea si sa plateasca impozitele in Romania", a declarat senatorul PSD.

El a mai spus ca principalul obiectiv al PSD este guvernarea, pentru a se duce la indeplinire promisiunile facute, fiind "extrem de multe masuri de luat, de adoptat pe parte economica".