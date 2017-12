New York Times, despre România: Protestatarii se pregătesc pentru o perioadă tensionată în ianuarie

Protestatarii şi politicienii din România - "ţară care s-a luptat mult timp cu corupţia" - se pregătesc pentru o perioadă tensionată în luna ianuarie, la aproape un an după ce sute de mii de oameni au ieşit în stradă pentru a se opune măsurilor guvernamentale de relaxare a luptei împotriva corupţie, notează New York Times. Publicaţia scrie pe larg despre legile justiţiei adoptate recent de Parlamentul român şi notează că preşedintele Klaus Iohannis este aşteptat să retrimită legislativului aceste legi. De asemenea, New York Times aminteşte şi despre modificările la Codurile penale, dar şi despre problemele penale ale liderului PSD, Liviu Dragnea, scrie news.ro