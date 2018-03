NEVERSEA 2018. THE SCRIPT vine în România. Lista completă a artiştilor care vor urca pe scenă

NEVERSEA 2018

NEVERSEA 2018. Line-up-ul celei de-a doua ediții a celui mai mare festival de pe litoralul românesc, NEVERSEA, vine cu premiere atât pentru fani cât și pentru artiști. Pe scena NEVERSEA și-au anunțat prezența artiști care au mai fost în România, sau care vin pentru prima dată, artiști nou consacrați, sau vechi.

NEVERSEA 2018. Trupa irlandeza THE SCRIPT va concerta pentru prima dată în România, la festivalul NEVERSEA. Au primit numeroase premii internaționale și se află printre trupele preferate ale Reginei Elisabeta a Marii Britanii. Majestatea Sa a cerut de nenumărate ori concerte private cu trupa irlandeză, suverana Marii Britanii fiind un fan înfocat și al emisiunii The Voice UK, unde solistul trupei, Danny O’Donoghue, a fost jurat. „Hall of fame”, „Superheroes”, „The man who can’t be moved” și multe alte hituri ale trupei THE SCRIPT vor răsuna în vară, live pe scena principală a festivalului NEVERSEA.

Artistul britanic JOHN NEWMAN se reîntoarce în România, însă de această dată la malul Mării Negre. După ce a fost prezent de mai multe ori la festivalul UNTOLD, John Newman s-a declarat încântat și nerăbdător să facă parte și din line-up-ul NEVERSEA 2018. Colaborările cu Calvin Harris și Rudimental i-au adus melodiile pe primele locuri în topurile internaționale. La doar 27 de ani artistul are deja numeroase melodii ce s-au clasat pe primul loc în topurile din UK. “Love me again”, “Blame”, “Give me your love” și multe alte hituri se vor auzi live în vară, la malul Mării Negre.

SCOOTER urcă pentru prima dată pe scena festivalului NEVERSEA 2018

NEVERSEA 2018. Și trupa legendară SCOOTER urcă pentru prima dată pe scena festivalului NEVERSEA, așa că vom afla direct de la malul Mării Negre „How much is the fish”. Vor răsuna live hituri ca și „Maria”, „The logical song”, „Nessaja” dar și piese de pe cel mai recent album „Scooter Forever”.

REDFOO înseamnă și Stefan Kendal Gordy, component al trupei LMFAO. Artistul este un dj, producător și rapper american de 42 de ani, cunoscut fanilor pentru melodiile „Party Rock Anthem” și „I’m sexxy and I know it”. A avut colaborări cu The Black Eyed Peas și David Guetta.

NEVERSEA 2018. AXWELL & INGROSSO sunt doi DJ suedezi, fondatori ai trupei Swedish House Mafia. Ei vin pentru prima dată pe scena festivalului NEVERSEA. Cei doi DJ au fost prezenți în 2017 pe scena festivalului UNTOLD unde alături de 70.000 de fani au cântat împreună hitul anului „More than you know”.

STEVE ANGELLO este un DJ și producător suedez de muzică electro-house. Alături de Axwell și Sebastian Ingrosso, Steve Angello a făcut parte din trupa Swedish House Mafia. Artistul vine pentru prima dată pe scena festivalului NEVERSEA, în vară, în perioada 5-8 iulie.

NEVERSEA 2018. ALAN WALKER este un artist misterios care apare pe scenă cu o mască neagră pe față, însă de această dată, identitatea lui nu este chiar atât de ascunsă. Dj-ul are 20 de ani, vine din Norvegia și are deja la activ mai multe hituri cu sute de milioane de vizualizări pe youtube, cum ar fi Faded și Never Forget You, în colaborare cu Zara Larsson.

HARDWELL va gusta în aceasta vară și din atmosfera NEVERSEA. S-a simţit incredibil de fiecare dată pe scena festivalului UNTOLD alături de fani și promite că și la malul Mării Negre le va oferi acestora o experiență muzicală unică.

Alături de ei, pe scenele NEVERSEA vor urca și W&W, Sunnery James&Ryan Marciano, Nina Kraviz, Jamie Jones, Dub Fx, Camo & Krooked, Chase & Status, Modestep, Noisia și Pendulum.

NEVERSEA 2018. Începând cu data de 8 martie, prețul abonamentelor pentru cele 4 zile de festival este 449 de lei plus taxe. Acestea pot fi achiziționate de pe www.neversea.com. Sunt disponibile și abonamente VIP la prețul de 900 de lei plus taxe.