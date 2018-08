Neti Sandu rupe tăcerea: a fost părăsită de partenerul ei după 10 ani de relaţie

Neti Sandu are o poveste de viata socanta, despre care a vorbit in cadrul unui interviu pe care i l-a acordat Andreei Esca.

Vedeta de televiziune a marturisit ca a fost casatorita timp de doi ani de zile, iar mai apoi a avut o relatie cu un barbat care, din pacate, a parasit-o dupa zece ani, scrie lyla.ro.



„M-am maritat si a durat doi ani. Cred ca aveam 24 de ani. Nu era un coleg de facultate, era un prieten. N-a tinut pentru ca eram foarte diferiti. Dupa aceea am avut o relatie de 10 ani pana cand am ajuns la Pro TV. Si a plecat. El. Eu nu am spus nimic. Am zis ca omul e liber sa faca ce vrea. Important era cum ma descurcam eu dupa aia, nu… A fost infiorator de greu, nu greu", a spus Neti Sandu.