Nemții de la Lidl angajează 500 de oameni. Ce SALARII le dau angajaților

Retailerul german Lidl, care are 5.000 de angajaţi în România, va recruta încă 500 de persoane anul acesta în toată ţara ca urmare a planurilor de extindere a reţelei.

Compania are 200 de magazine în România și intenționează să mai deschidă alte 10 locații.

În acest moment, niciun angajat din companie nu câştigă mai puţin de 2.200 lei brut (1.570 de lei net), sumă care include bonurile de masă, iar de la 1 martie, salariul minim în companie va creşte la 2.315 lei (1.650 de lei net), cu bonuri de masă incluse.

Lidl are o politică de salarizare în trepte, astfel că în primii trei ani în companie, salariul creşte în fiecare an. Astfel, salariul unui lucrător comercial sau al unui comisionar din depozit poate ajunge în cel de-al treilea an de activitate la 3.115 lei brut (2.185 de lei net), sumă ce include tichetele de masă.

Salariul unui manager de magazin poate ajunge la 7.000 de lei brut (4.910 lei net), scrie Ziarul Financiar.