Neculai Onțanu a scăpat de închisoare! A luat șpagă, dar faptele s-au prescris

Neculai Onţanu, alături de Gabriela Oprea

Fostul edil al Sectorul 2 a scăpat de dosarul de mită. Magistrații arata ca faptele s-au prescris, deoarece nu a retinut forma agravanta a infractiunii de luare de mita, iar denuntul a fost facut dupa 9 ani de la comiterea faptelor.

Probele administrate in dosarul fostului primar al Sectorului 2, Neculai Ontanu, dovedesc ca fostul edil a primit mita doua terenuri, iar unul dintre acestea a ajuns la fostul vicepremier Gabriel Oprea. Aceasta este concluzia judecatorului Damian Dolache, de la Curtea de Apel Bucuresti, informeaza ziare.com.

Magistratul arata ca faptele s-au prescris, deoarece nu a retinut forma agravanta a infractiunii de luare de mita, iar denuntul a fost facut dupa 9 ani de la comiterea faptelor.

"Asadar, in ceea ce priveste acuzatia referitoare la acceptarea promisiunii, urmata de pretinderea si primirea folosului material de catre inculpatul Ontanu Neculai, cu ajutorul persoanelor interpuse Radu Loredana-Claudia si Radu Aurel, in schimbul urgentarii solutionarii dosarului de retrocedare privindu-l pe Ionescu Ioan Tudor (beneficiarii in fapt Borcea Cristian si Dobrescu Dragos), Curtea constata ca probatoriul administrat a dovedit, dincolo de orice indoiala rezonabila, vinovatia inculpatilor la comiterea infractiunii de luare de mita in forma autoratului - Ontanu Neculai, respectiv complicitatii-Radu Loredana-Claudia si Radu Aurel", este o parte din motivarea judecatorului Damian Dolache.

"Curtea nu poate sa nu observe ca fundamentul acuzatiilor din prezenta cauza l-a constituit denuntul martorului Borcea Cristian, care la scurgerea unui interval de timp de 8-9 ani intelege sa formuleze un denunt cu privire la fapte de coruptie la care ar fi contribuit", arata instanta.



Motivarea acestei sentinte a durat aproximativ 470 de zile, iar cazul urmeaza sa ajunga la Inalta Curte, pentru judecarea apelului. Toti cei implicati in acest caz, inculpatii si DNA, au contestat sentinta.