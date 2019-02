Neabătută. Maria Grapini îl vede victorios pe francez, în dauna lui Kovesi, la Parchetul European

Maria Grapini a făcut tot posibilul să blocheze victoria Laurei Codruța Kovesi la votul pentru șefia Parchetului European. La final anunță că tot candidatul francez este favorit.

Maria Grapini are o variantă mult mai optimistă pentru PSD, în lupta pentru șefia Parchetului European. Laura Codruța Kovesi a câștigat voturile din comisiile europarlamentare, dar nu este favorită pentru obținerea postului.

Maria Grapini susține că la negocierile viitoare dintre PE și Consiliul UE pe tema șefului Parchetului European, prima șansă o are candidatul francez: ”Candidatul al treilea a ieșit total din joc. Negocierile se vor face pe cei doi candidați. Unul din cei doi va fi desemnat procuror-șef, însă șansa numărul unu o are francezul și am să justific de ce. Diferența de vot este semnificativ mai mare decât la noi în Parlament și pe de altă parte, în negociere, forța de impunere, să spun așa, mai mare o are Consiliul și nu Parlamentul, mai ales că nu a fost un vot în plenară, a fost doar în comisia de specialitate a Parlamentului. Domnul Claude Moraes (președintele Comisiei LIBE-n.r.) nu poate să aducă alte argumente decât că vine cu candidatul care are mai mult decât celălalt cu patru voturi. Consiliul va spune bine și la noi, noi, Consiliul, care de fapt suntem șefii de stat și de guverne, candidatul nostru are 50 de puncte, deci cu 22 de puncte mai mult decât următorul clasat”, a spus Maria Grapini la RFI Romania.

Maria Grapini o acuză pe de altă parte pe Codruța Kovesi fie că nu a răspuns, fie că a mințit în comisii și deplânge de asemenea selecția netransparentă a candidaților.

În urma unui vot secret, comisia LIBE a selectat-o pe Laura Codruţa Kövesi pe primul loc în lista de candidați pentru postul de procuror-șef european

Laura Codruţa Kövesi (România) a obținut primul loc, cu 26 de voturi, Jean-François Bohnert (Franța) a obținut 22 voturi, iar Andrés Ritter (Germania) 1 vot.

Marți, cei trei candidați au participat la o audiere organizată de Comisia LIBE, la care a participat și Comisia pentru control bugetar (CONT).

Procurorul-șef european, care va conduce Parchetul European (EPPO), va fi numit de comun acord de către Parlamentul European și Consiliu.

Rezultatul votului din Comisia LIBE și recomandarea Comisiei CONT (care, de asemenea, a desemnat-o pe Laura Codruţa Kövesi drept candidat preferat, în urma unui vot desfășurat marți) vor fi transmise de către Președintele LIBE către Conferința Președinților (formată din Președintele Parlamentului European și liderii de grupuri politice). Conferința Președinților va confirma etapele următoare din acest proces pe 7 martie, înainte de negocierile cu Consiliul.

Ce este Parchetul European

Parchetul European, care se așteaptă să fie operațional în 2020, va fi un birou independent însărcinat cu investigarea, urmărirea și aducerea în fața justiției a infracțiunilor împotriva bugetului UE, cum ar fi frauda, corupția sau frauda transfrontalieră cu TVA de peste 10 milioane de euro. Lista infracțiunilor va putea fi extinsă în viitor pentru a include, de exemplu, activități teroactivități teroriste.riste.

Până în acest moment, 22 de state membre s-au alăturat Parchetului European. Cele cinci state care nu participă încă (Suedia, Ungaria, Polonia, Irlanda și Danemarca) se vor putea alătura în orice moment.

Parchetul European va avea sediul central în Luxemburg si va fi compus dintr-un procuror-șef și un colegiu de procurori din toate țările participante. Aceștia vor coordona investigațiile curente desfășurate de către procurorii delegați în fiecare stat participant.