”Ne vom vedea în altă parte”. Ce se ascunde în spatele amenințării lui Dragnea pentru Iohannis

Iohannis vs Dragnea

Președintele PSD Liviu Dragnea a explicat ce a vrut să spună cu expresia "ne vom vedea în altă parte" adresată lui Klaus Iohannis, în cazul în care acesta nu va accepta propunerea majorității PSD-ALDE la funcția de premier.

Liviu Dragnea l-a avertizat pe președintele Klaus Iohannis că dacă nu o va propune pe Sevil Shhaideh în funcția de premier "ne vom vedea în altă parte". Liderul PSD a făcut precizări, în premieră, la ce s-a referit.

"Prima dată ne vedem la Curtea Constituțională. Eu sper să nu ajungem nici acolo. Am spus că voi folosi toate mijloacele constituționale. E foarte simplu de înțeles ce am vrut să spun. Sper ca președintele să fie un om echilibrat și înțelept. Eu am dat dovadă de echilibru și înțelepciune și am respectat Constituția la virgulă.", a declarat Liviu Dragnea la o emisiune TV.

Mai mulți lideri PSD au vorbit despre o posibilă suspendare a președintelui în cazul în care PSD nu va ajunge la guvernare cu premierul propus, potrivit Stiripesurse.ro. Liviu Dragnea a mai declarat că se aștepta ca șeful statului, Klaus Iohannis, să o numească joi în funcția de premier pe Sevil Shhaideh.

Liderul social democrat a precizat că nu are rost să discute, momentan, despre suspendarea președintelui României, lăsând să se înțeleagă că această dezbatere va avea loc după numirea prim-ministrului.

"Sigur, doamna Shhaideh e singura variantă. E unica. Cred că doamna Shhaideh vrea să vorbească președintele. Sper! Dacă o va numi pe doamna Shhaideh, nu are sens o discuție despre suspendare. Dacă vreun alt membru PSD va accepta propunerea președintelui de a fi premier, va fi exclus din partid”, a declarat Liviu Dragnea după anunțul președintelui Iohannis conform căruia va lua decizia numiri premierului după Crăciun.