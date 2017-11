Ne pregătim de iarnă? Cum arată harta METEO pentru următoarele zile

Vremea în regiunile sudice și de răsărit, înnorările vor persista în cea mai mare parte a zileii și, pe arii restrânse, vor fi ploi slabe sau burniță, iar în zona Carpaților Meridionali și de Curbură, posibil, fulguieli spre seară. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. Dimineata, în zonele joase de relief din centru, sud și est, local, se va semnala ceață. Vântul va avea unele intensificări la munte și în Banat. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 10 și 17 grade.

În Capitală, dimineata 3...5 grade. Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult noros cu o maximă de 13-15 grade la amiaza.

Marți, în regiunile din estul, sudul și sud-vestul țării, norii vor persista și izolat vor fi ploi slabe sau burniță. În restul teritoriului cerul va fi variabil. Vântul va avea unele intensificări la munte, în sudul Banatului și în Oltenia. Temperaturile maxime, peste 10 grade in toata tara pina la 16 grade la Timisoara. Dimineața, pe arii restrânse, în zonele joase de relief, va fi ceață.

În Capitală, 6-7 grade dimineaţa şi 13...15 grade la amiaza. Mai ales dimineață, vor fi condiții de ceață.

Miercuri în sudul și în estul țării, vremea va fi în general închisă, iar în celelalte regiuni, cerul va fi temporar noros. Va ploua mai ales în Banat și în Oltenia. Vântul va sufla în general moderat, iar la munte, în Banat și pe arii mai restrânse în celelalte zone, va avea unele intensificări. Temperaturile maxime se vor încadra între 8-9 grade in depresiunile intramontane si in nordul Moldovei și 16 grade la Oradea.

În Bucureşti, cerul va fi mai mult noros și va ploua cel mai probabil, seara. Vântul va sufla slab și moderat. 6-7 grade dimineata si în jurul valorii de 13 grade la amiaza.

În regiunile intracarpatice, vreme în general frumoasa dar cu ceata dimineata in Transilvania. 15-16 grade maximele in Banat Crisana si Maramures, 12 grade la Cluj si Brasov, 13 la Sibiu si 9 la miercurea Ciuc. În sud, vreme cu nori, ceata si pe arii restrinse ploi slabe sau burnita in special in prima parte a zilei. La amiaza, valori termice in general intre 13 si 15 grade, izolat si 16 grade in Lunca Dunarii.

În Dobrogea vreme mohorita, ceata si pe ici pe colo si burnita. Termometrele vor arata la amiaza in jur de 14 grade la Tulcea si 13 la Constanta.

Și în Moldova soarele este scump la vedere. In schimb ceata ocupa arii extinse si pe arii restrinse este asociata cu bulnita sau ploaie slaba. In aceste conditii temperatura urca pina la amiaza peste 10 grade dar nu mai mult de 13-14 grade.