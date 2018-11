Cozmin Guşă: CTP a fost prost informat, partidul Realitatea e un demers onest

Analistul politic Cozmin Guşă consideră că editorialistul Cristian Tudor Popescu nu a avut toate informaţiile atunci când a afirmat că apariţia Partidului Realitatea ar echivala cu "transformarea unei antilope în mamut. Nu au nicio treabă". Într-o intervenţie la "Realitatea Românească", Guşă a vorbit despre principiile ce vor călăuzi proiectul său politic şi a explicat de ce acesta nu va afecta nici activitatea, nici obiectivitatea Realitatea TV.

Chiar dacă nu consideră că ceea ce a spus CT Popescu este corect, Cozmin Guşă înclină să creadă că editorialistul nu a fost bine informat.

"Partidul Realitatea nu transformă televiziunea în partid, ci generază o platforma care, bazându-se pe spiritul televiziunii, care este în sprijinul cetăţenilor, poate să promoveze personalităţi, sigur că pot fi şi jurnalişti, dar şi profesionişti din alte domenii, cu care să se poată discuta cel puţin legat de inretesele noastre, ale oamenilor de rând. Sigur, Octavian Hoandră, care este realizator Realitatea, este şi cel,care şi-a asumat,i alătrui de allţi colegi, iniţierea acestui partid. Poate va milita, poate va candiada sau poate nu. Este opţiunea lui. Rareş Bogdan, poate va intra în politicăm, poate nu, dar asta nu înseamnă că nu va proiova spriritul Realitatea. Denise Rifai, foarte bună în zonă politică şi economică, s-ar putea să schimve pupitrull ştirilor sau poate va prefera să rămână acolo, dar tot în spiritul cetăţenioor va milita. La fel Andra Miron, Eli Roman, Marinela Mitielu...Cine ar putea fi un parlamentar mai dedicat intereselor cetăţenilor decât cea care îi ceartă în fiecare zi pe toţi parlamentarii, indiferent de culoare politică, pentru excesele sau greşelile pe care le fac,"a explicat Cozmin Guşă.

CTP nu este de blamat, îl consider în continuare cel mai valoros jurnalist şi un vectorm de opinie

"Am citit şi am ascultat cu atenţie ce a spus în interviu şi am sesizat o anumită lipsă de informare apropos de intenţia noastră, dar în niciun caz nu am sesizat rea-voinţă. Ca să fac o mărturisire, în continuare, în ciuda unor divergenţe în spaţiul public, îl consider drept cel mai bun jurnalist de astăzi. Sigur, atunci când dai nişte verdicte nu trebuie să fi surprins nepregătit. cum pare să fi fost CTP în interviul de la paginademedia.ro, un site pe care nu mă feresc să-l plasez in sfera statului paralel.

M-aş bucura foarte mult ca CTP să genereze un forum instituţional al jurnaliştilor de opinie, e clar că el nu va face politică niciodată, dar având această influenţă şi acest prestigiu ar putea genera şi poate ar avea chiar datoria să facă acest lucru, aşa cum eu voi încerca să generez o anumită organizare adhoc a patronatelor din mass media, care să înţeleagă, dincolo de interesele lor, să înţeleagă şi datoria lor faţă de cetăţenii Românie de a-i informa corect. Au acestă datorie pentru că-şi hrănesc businessul pe baza audienţei pe care o obţin," a comentat consultantul politic.

Realitatea e un brand foarte bun şi onorabil

Cozmin Guşă a remarcat şi situaţia oarecum paradoxală în care s-a ajuns, ca unele instituţii de presă să-şi fi pierdut capacitatea de a reprezenta interesle cetăţenilor, dar aproape toţi politicienii să se adreseze oamenilor prin intermediul presei. .

Tocmai în acest context s-au definit şi cele trei deziderate după care trebuie să se ghideze şi Partidul Realitatea.

"Primul ar fi să militeze pentru libertea de exprimare, care le va oferi confort jurnaliştilor şi tihnă oamenilor de rând, care vor ştii că au cui se adresa pentru a-şi prezenta problemele şi între două cicluri electorale. Oamenii vor putea să spună ce vor fără să fie luaţi în râs, vor putea să facă mitinguri fără să fie bătuţi şi gazaţi.

Al doilea lucru este legat de afaceriştii romîâni, de mediul de afaceri autohton..Aceşti oameni nu mai trebuie prigoniţi, poate că mulţi au greşit, poate că mulţi au încercat o scurtătură şi au încercat să-şi optimizeze cheltuielile furând de la stat, dar ei trebui sprijiniţi, cu condiţia să fie corecţi cu statul român. Dacă noi nu vom ave un capital autohton puternic, îmi pare rău să o spun, primele victime vor fi asistaţii social care nu vor mai putea fi plătiţi de la bugetul de stat şi pensionari.

În fine, al treilea deziderat ar fi atitudinea antibaroni. Baronul este o specie extrem de nocivă dezvoltării noastre, care a proliferat de la nivel local la nivel naţional, un tip agramat care nu promovează oameni de valoare, ci rudele şi pe alţii ca el, Aşadar, trebuie să avem aleşi locali oameni normali, care să se gândesc la toţi cei care i-au ales, dar la modul cinstit. ", a explicat Cozmin Guşă.