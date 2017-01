Naţionala de handbal feminin are un nou antrenor secund

Horațiu Pașca este noul antrenor secund al echipei naționale de handbal feminin a României, în locul lui Costică Buceschi, a anunțat Federația Română de Handbal, vineri, pe site-ul său oficial. ''Începând de la 1 ianuarie 2017, Costică Buceschi a decis să renunțe la echipa națională, acolo unde ocupa postul de antrenor secund, de mai bine de un an'', se arată într-un anunț postat pe contul de Facebook al clubului brăilean, conform Agepres.

''Începând de la 1 ianuarie am renunțat la națională, dorind să-mi concentrez eforturile spre îndeplinirea obiectivelor de la Handbal Club Dunărea Brăila. Urez mult succes echipei naționale în viitoarele acțiuni. A fost o experiență foarte utilă pentru mine, care sunt sigur că-mi va fi de mare folos în viitor, în carieră'', a spus Costică Buceschi.



FRH i-a mulțumit lui Buceschi pentru colaborare și a precizat că tehnicianul și-a încheiat contractul de comun acord, forul național menționând că ''speră să colaboreze cu acesta și în viitor, în alte proiecte''.



''Vreau să-i mulțumesc lui Costică pentru munca depusă. Profesionismul de care dă dovadă în fiecare zi și rezultatele pe care le-a obținut îl recomandă ca antrenor al oricărei echipe. În același timp, doresc să-i urez bun venit lui Horațiu Pașca. Sunt convins că va fi la înălțimea cerută de una dintre cele mai bune naționale ale lumii și că va contribui din plin la obținerea unei performanțe majore în noul ciclu olimpic'', a afirmat președintele FRH, Alexandru Dedu.



Horațiu Pașca, care va colabora de acum înainte cu selecționerul spaniol Ambros Martin, are 36 de ani și este antrenor principal al echipei CSM Bistrița.



Între 2013 și 2014 a antrenat Universitatea Jolidon Cluj, cu care a terminat campionatul pe locul 4 și cu care a participat în sferturile de finală ale Cupei EHF. Horațiu Pașca are o experiență importantă la nivel de juniori și a promovat mai multe jucătoare în loturile naționale, la diferite niveluri de vârstă.