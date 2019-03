Natalie Portman și Jude Law, proiecții în premieră la American Independent Film Festival

American Independent Film Festival anunță un spectacol cinematografic vizual și muzical, în titluri noi, semnate de trei dintre cei mai interesanți și originali regizori americani actuali. Vox Lux, în regia lui Brady Corbet, cu Natalie Portman și Jude Law, Mandy, în regia lui Panos Cosmatos, cu Nicolas Cage și Andrea Riseborough, și The Mountain, de Rick Alverson, cu Jeff Goldblum si Tye Sheridan, vor putea fi văzute în premieră în România, între 12 și 18 aprilie, în cadrul ediției a treia a festivalului care va avea loc la București, la Cinema PRO și la Cinema Muzeul Țăranului.

„S-a născut o stea a apocalipsei” afirmă The New York Times despre Natalie Portman în rolul Celestei din Vox Lux, cel de-al doilea film regizat de Brady Corbet, după The Childhood of a Leader care i-a adus la Veneția premiile pentru regie și cel mai bun debut, în 2015. Explorând spectacolul lumii contemporane, regizorul de numai 30 de ani spune povestea fascinantă a ascensiunii unei adolecente americane obișnuite, care devine un pop-star celebru după ce este rănită la liceu, într-un atac terorist. Ghidată de managerul ei bine intenționat (Jude Law), Celeste devine un simbol al cultului celebrității și al mașinăriei media, într-un film despre forțele care ne modelează ca indivizi, ca națiuni, ca zei, impregnat de o coloană sonoră cu piese originale semnate de Sia și muzică originală scrisă de Scott Walker.

Pentru Scott Walker, unul dintre cei mai inovatori și legendari compozitori ai secolului XXI, Vox Lux este a doua colaborare cu Brady Corbet, din păcate fiind și ultimul material compus de Walker. Artistul a murit pe 22 martie 2019, la vârsta de 76 de ani, lăsând în urmă o moștenire pop experimentală imensă. Cântecele Make it Easy on Yourself și The Sun Ain’t Gonna Shine sunt hit-urile care au consacrat trioul The Walker Brothers despre care Variety scrie că “avea un fanclub care îl depășea ca număr pe cel al Beatleșilor, la un moment dat”. Albumele solo ale lui Walker duc stilul său poetic într-un spațiu muzical de avant-gardă iar în Vox Lux, compozițiile sunt impregnate de forță muzicală în sincron cu puterea lăuntrică a Celestei și amploarea globală a notorietății ei.

Păstrând tonul muzical experimental și trecând de la pop la rock, Jóhann Jóhannsson compune împreună cu chitaristul Stephen O’Malley de la Sunn o))), coloana sonoră a filmului Mandy, regizat de Panos Cosmatos. Muzica islandezului Jóhannsson, alături de interpretarea lui Nicolas Cage, sunt considerate de Indiewire ca fiind „centrul unei experiențe cinematografice hipnotice, o poveste despre răzbunare și un studiu abstract asupra doliului, în același timp”. Jóhannsson a creat pentru horror-ul lui Cosmatos ultima muzică de film a carierei sale, finalizând înainte proiectul lui Denis Villeneuve, Arrival.

Povestea răzbunării lui Red Miller, care trăiește izolat în sălbăticie împreună cu soția sa Mandy, până când liderul unui cult, Jeremiah Sand (Linus Roache) îi distruge viața, se construiește prin „accentele de black metal, atmosfera amenințătoare și orchestrări pătrunzătoare de felul celor compuse de italianul Giacinto Scelsi” spune Pitckfork.

The Mountain, în regia lui Rick Alverson a debutat în 2018 la Festivalul Internațional de la Veneția, de unde a plecat peste ocean cu o mențiune specială. Acțiunea filmului se petrece în anii ‘50 și este povestea lui Andy, un tânăr solitar, care în urma decesului tatălui său (Udo Kier) se angajează ca fotograf pentru Wallace Fiennes (Jeff Goldblum), un doctor în lobotomie. Interpretat de Tye Sheridan într-un stil care aduce aminte de Tom Hardy si Barry Keoghan, Andy descoperă S.U.A anilor ’50 prin intermediul pacienților doctorului. Excentricitatea scenariului lui Rick Alverson clocotește până la climaxul revelator din titlu, pe măsură ce personajele se adâncesc într-o Americă ce aparține vizual lui Edward Hopper și lui David Lynch ca atmosferă.

Regizorul Rick Alverson este cunoscut pentru filme ca The Comedy (2012), New Jerusalem (2011) și The Builder (2010).

