Naştere cu peripeţii, la Iaşi. Şi-a ajutat soţia de 19 ani să nască - ambulanţa era înzăpezită

Un tânăr de 26 de ani din Iași și-a ajutat, în noaptea de miercuri spre joi, soția în vârstă de doar 19 ani să nască cel de-al treilea copil, după ce Salvarea nu a putut ajunge la femeie din cauza drumului acoperit de zăpadă. Bebelușul născut prematur a fost găsit în hipotermie și dus la spital.

În noaptea de miercuri spre joi, un bărbat din satul Stejari, comuna Tigănași (Iași) a cerut ajutor de la Ambulanță, spunând că soția sa naște, însă Salvarea a ajuns cu greu la femeie, din cauza drumului acoperit de zăpadă, notează Mediafax.



Până să ajungă medicii, tânăra de 19 ani a născut și a fost moșită chiar de soțul ei. Bărbatul a cerut ajutor de la vecine, însă niciuna nu a știut ce să facă.



"I s-a făcut rău pe la 1. Am chemat Salvarea, drumul era înfundat. Am văzut la a doua fetiță cum a ajutat-o moașa, cum a făcut, am învățat și acum a trebuit să o ajut eu. Am tăiat buricul, l-am dat cu spirt, l-am legat cu o bucătă de ață mai tare, l-am învelit, l-am șters oleacă pe față. Imediat după a venit și Salvarea. Mai avea până să nască, acum era la șapte luni. E mai bine așa. Mai avem încă două fetițe, eu stau acum acasă să am grijă de ele”, a declarat Florin, tatăl fetiței.



Prof.univ.dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU SMURD Iași, a declarat că la tânără a ajuns prima dată un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță, fiind trimis în ajutor echipajul de Terapie Intensivă, cu medic specializat și în neonatologie.



Bebelușul a fost găsit în stare de hipotermie, pentru că în casă era frig. Tatăl a declarat că, deși a făcut focul în locuință, agitat și emoționat a uitat ușa deschisă de mai multe ori când a mers să ceară ajutor de la vecini.



Atât mama, cât și fetița sunt acum internate pe secția de neonatologie a Maternității "Cuza Vodă" din Iași, bebelușul având la naștere 2 kilograme și 200 de grame.



"A fost o naștere la domiciliu, 34 de săptămâni de gestație, un premăturel de 2300 de grame. L-au găsit în ușoară hipotermie, cu tulburări respiratorii. În momentul în care a ajuns la internare în maternitate copilul avea în continuare o ușoară hipoetermie, avea 34 cu 5 temperatură, dar cu stare clinică bună. Acum este stabil, iar mama fel”, a declarat directorul medical al Maternității "Cuza Vodă" Iași, prof. univ.dr. Maria Stamatin.



Întrebată ce s-ar fi putut întâmpla dacă echipajul SMURD nu ar fi putut ajunge la intervenție, prof. univ.dr. Maria Stamatin a răspuns că "probabil acel copil nu mai ajungea în maternitate sau, dacă ajungea, ajungea în alt gen de condiții".



De când a început viscolul, echipele mixte ale ISU, SMURD și Ambulanță au salvat din nămeți șapte gravide.