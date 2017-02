Năstase: Majoritatea parlamentară ar putea cere un vot de încredere pentru un guvern Grindeanu 2

Desemnarea unui nou ministru al Justiției, în contextul cunoscut al ordonantelor de urgență, pune în discuție configurația viitoare a Guvernului, scrie Adrian Năstase, pe blogul său.

”Tinând seama si de faptul că procedura remanierii permite un un veto „temporar” al presedintelui. E posibil, in aceste conditii, să avem un guvern „de coabitare”, in care o parte a ministrilor să fie politici si altii (altul) să fie tehnocrati? O formă de guvern mixt, „partial color(at)”? Eventual, o formă de coabitare a executivului cu puterea judecătorească. Ar putea, de exemplu, CSM să delege pe cineva la ministerul justitiei? Sau ar putea fi reactivat pactul de coabitare cu presedintele, prin care zona justitiei să se transfere la presedinte, in cadrul „domeniilor rezervate” (alături de politica externă)? Cam asta s-a intâmplat, de fapt, in ultimii ani. In definitiv, si Robert Cazanciuc a fost un tehnocrat”, afirmă fostul premier.

PSD are, la nivelul unora dintre membri, un fel de impulsuri personale, cenzurate apoi, rapid, de liderii partidului, sau are propunei intempestive, punctuale, identificate, pe drept sau pe nedrept, a fi in folosul unora dintre lideri, mai scrie Năstase.

”Lipsa unei abordări clare in acest domeniu, spre deosebire de domeniul fiscal sau de cel social, a creat „marea brambureală” din domeniul penal (spre exemplu „uite abuzul in serviciu, nu e abuzul in serviciu”). In plus, zeci de texte ale codului penal, declarate neconstitutionale, au ramas in stand-by. E destul de clar, „vânătoarea de vrăjitoare” in domeniul luptei anti-coruptie a creat multe pagube colaterale in ceea ce priveste functionarea administratiei, initiativa si procesul de decizie la nivelul liderilor politici sau in ceea ce priveste capacitatea capitalului românesc de a concura capitalul străin in România. In plus, ea a oferit prilejul Uniunii Europene să cenzureze statutul si fondurile disponibile pentru tara noastră, invocând chiar autoflagelarea noastră, prefăcându-se că nu intelege că este vorba, in principal, de o luptă pentru putere.

(...) In opinia mea, majoritatea parlamentară ar putea avea o initiativă de mai mare amploare, solicitând celor două Camere un vot de incredere pentru un guvern Grindeanu 2, care să adauge unele elemente la programul initial de guvernare, inclusiv in domeniul politicii in materie de justitie, si să facă inlocuirile necesare de ministri – acolo unde posturile sunt vacante dar, eventual, si la alte ministere. Ar putea fi modificată si configuratia guvernului – spre exemplu, adăugând o componentă institutională de comunicare publică.

(...) La Ministerul Justitiei – spun unii – ar fi nevoie ca secretarii de stat să fie dintre cei care isi asumă politica acestui guvern iar functionarii din minister să fie „tehnocrati”, nu doar vechi suporteri ai Monicăi Macovei”, susține Năstase.

