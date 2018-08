Nămol de epurare vărsat peste două autoturisme aflate în trafic. Cum s-a întâmplat aşa ceva

Un camion al Companiei de Apă Oltenia a vărsat, miercuri, în Craiova, nămol provenit din activităţi de epurare peste două maşini aflate în trafic, în cazul unuia dintre autoturisme mizeria intrând şi în interior.

Accidentul s-a petrecut pe bulevardul Ştirbei Vodă, din Bănie, imaginile fiind filmate de craioveni şi postate pe Facebook.

„Situație tragi-comică astăzi pe bulevardul Știrbei-Voda, un camion al Companiei de Apa Oltenia care transporta nămol, probabil din cauza supra-incărcării, intră in balans și nămolul se varsă peste două mașini aflate in trafic. Așa e la Craiova unde in orice post esti numit doar pe criterii de obediență politică“, notează pagina Craiova Cetatea Banilor Las Vegas-ul Romaniei.

Reprezentanţii Companiei de Apă Oltenia s-au limitat în a prezenta scuze celor afectaţi de accident.

