Nadia Comăneci, întâlnire cu Arnold Schwarzenegger la sala de fitness

O trecere pe la sala de fitness îți poate aduce o întâlnire neașteptată cu un superstar al cinematografiei, sportului și politicii - Arnold Schwarzenegger. Asta mai ales dacă și tu ești un superstar al sportului.

Vorbim despre Nadia Comăneci, care s-a întâlnit printre aparatele de fitness cu marele actor, fost guvernator al Californiei.

Nice to see The Terminator @Schwarzenegger @GoldsGym pic.twitter.com/m0RUMNhOVF