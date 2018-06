Nadia Comăneci, cuvinte emoționante pentru Simona Halep. Cum a decis să vină să vadă finala

Nadia Comaneci, mesaj superb pentru Simona Halep

Performanța extraordinară realizată, sâmbătă, la Roland Garros de Simona Halep a fost trăită pe viu de multe personalități din lumea sportului românesc si mondial. Printre VIP-urile românești prezente pe arena Philippe Chatrier i-am putut regăsi pe Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Ion Țiriac, Virginia Ruzici sau Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci a declarat pentru prestigiosul ziar francez L’Equipe că s-a hotărât să ajungă la Paris pentru a o susține pe Simona Halep la finala de la Roland Garros după ce a urmărit semifinala liderului WTA cu Garbine Muguruza. Fosta mare gimnastă a dezvăluit că a avut o presimțire că Halep va reuși, sâmbătă, să cucerească primul său trofeu de Grand Slam din carieră, notează Realitateasportiva.net.

“Este o zi mare pentru România, pentru Simona, pentru tenis, pentru Roland Garros. Am venit din SUA chiar înainte de meci, Oklahoma – Chicago, iar apoi Chicago – Paris. Aveam o presimţire. Venise rândul ei. Se spune mereu că numărul trei este norocos. Era a treia ei finală aici şi a reuşit. A scris istorie, este primul ei titlu de grand slam. Ce se mai poate spune? Când am văzut startul semifinalei ei cu Muguruza, mi-am spus: ”Îşi doreşte atât de mult să câştige trofeul…”. După meci, am sunat la United Airlines şi le-am spus: ‘Vreau un bilet pentru Paris imediat”, a spus Comăneci.

Chestionată de jurnaliștii francezi dacă Simona Halep va deveni mai celebră ca ea, Nadia Comăneci a răspuns: “Este o altă generaţie. Oamenii îşi amintesc de mine pentru că am făcut istorie într-o epocă în care se credea că nimeni nu poate obţine 10. Ea scrie propria sa istorie, la 40 de ani după Virginia. Este bine pentru sportul nostru şi ţara noastră”.