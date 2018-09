S-a aflat adevărul! Cât de sănătos este să bei must

Experții în alimentație au argumente pro și contra privind această băutură tradițională a poporului român.

Mustul stimulează imunitatea corpului, grație conținutului de vitamine A, B1, B2 și C, fiind și o sursă excelentă de zinc, potasiu, calciu și magneziu.

Atunci de ce nu este bine să îl bei, te întrebi cu siguranță. Pentru că abundă în zahăr, conform rețetei clasice de preparare, deci conține foarte multe calorii și predispune consumatorul la complicații, dacă are acesta are tulburări de glicemie sau diabet.



Strugurii, fructele din care se obțin vinul și mustul, îți protejează inima și sistemul circulator prin antioxidanții numeroși care neutralizează radicalii liberi.



Mustul obținut în stil tradițional, prin stoarcerea strugurilor, păstrează doar o parte din vitamine și minerale. Prin stoarcere eliminăm coajă și cea mai mare parte a substanțelor biologic active din struguri. Rămânem doar cu apa și mult zahăr.



Un alt dezavantaj menționat de nutriționist este aportul caloric foarte mare furnizat de must. Un litru din această băutură de toamnă conține aproximativ 180-220 g de zahăr, iar în verile secetoase (precum cea de anul acesta), strugurii conțin mai puțină apa și mai mult zahăr, ceea ce înseamnă că 1 litru de must poate ajunge să furnizeze până la 280 g de zahăr.