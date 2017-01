Mungiu-Pippidi solicită ca postul România TV să fie închis: "Iată 5 motive îndestulătoare"

Preşedintele organizaţiei "România curată", Alina Mungiu-Pippidi, solicită ca postul de televiziune România TV să fie închis de CNA, aşa cum s-a întâmplat cu OTV. Totodată, aceasta îi cere lui Dacian Cioloş ca, "imediat după ce revine un simplu particular", să acţioneze în judecată acest post de televiziune. Mai mult, aceasta prezintă şi cinci motive "îndestulătoare" care pot determina închiderea postului TV.

"Consiliul Național al Audiovizualului ar trebui să închidă România TV, așa cum a închis OTV. Iată cinci motive îndestulătoare și două recomandări.

1. România TV nu a fost niciodată în legalitate, ea a emis mai întîi și a făcut rost pe șest de licență după aceea. Existența ei s-a bazat pe tipicul furt de identitate din statul român, unde proprietatea nu e niciodată protejată de autorități, combinație a faptului că firma furată (Realitatea TV) aparținea atunci lui S.O. Vântu/E. Scwartzenberg, contra cărora Traian Băsescu lupta pe față, iar Ghiță era favorizat că îi făcea servicii (pretextul închiderii lui Vântu au fost amenințările la adresa lui Ghiță, care a făcut o plîngere- dosarele pe bune au venit mai tîrziu). Realitatea, prin patronii de atunci și administratorii judiciari de mai tîrziu, a cîștigat în instanță, dar CNA (Răsvan Popescu) a permis practic lui Ghiță să păstreze profitul din furt și să-l reinvestească. Asta, deși 96 (1) din legea audiovizuală spune: ”Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă transmisia serviciilor de programe de televiziune ori de radiodifuziune fără licenţă de emisie sau licenţă de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru. Și (2) În cazul săvârşirii infracţiunilor prevăzute la alin. (1) instanţa poate dispune şi aplicarea dispoziţiilor Codului penal privind confiscarea specială”.

2. CNA are dreptul, conferit de art 95 (1) de a decide retragerea licenţei audiovizuale sau a dreptului de furnizare a serviciului media audiovizual la cerere, în cazul săvârşirii repetate de către furnizorul de servicii media a uneia dintre următoarele fapte: a) incitarea publicului la ură naţională, rasială sau religioasă; b) incitarea explicită la violenţă publică; c) incitarea la acţiuni care au drept scop disoluţia autorităţii de stat; etc- Deciziile emise în condiţiile art. 95 şi 95 (1) pot fi atacate la secţia de contencios administrativ a curţii de apel; soluţionarea cauzei se face în cel mult 15 zile de la sesizare. Agenția de Monitorizare Media a adunat un dosar enorm privitor la asemenea incitări de către România TV, de la sănătatea președintelui la amenințări imaginare la frontiere și conspirații inventate. Numai pentru titlurile pe galben incitînd la violență contra celor vînduți lui Soros sau agenturilor străine și ar trebui retrasă licența, că violența șovinismului practicat de RTV a contaminat întreaga campanie electorală, cu consecințe care depășesc rezultatul imediat și nu aduc profit nimănui. Prost e cine își face iluzii că poți controla asemenea monștri odată ce le dai drumul din cușcă, cum cred că a văzut și Liviu Dragnea la nominalizarea lui Sevil Shaidehh.

3. Originea firmelor care finanțează această televiziune devine din zi în zi mai dubioasă, inclusiv privitor la naționalitatea lor. RISE Project a găsit recent în documentele Panama Papers că există intermediari la firmele off shore ale lui Sebi Ghiță pînă și trei rusoaice cu domiciliile în Donețk, Ucraina, zonă separatistă, care muncesc în Federația Rusă, una fiind asistentă medicală. Serviciul de spălare al banilor a găsit deja firmele cipriote off shore ale lui Ghiță, care la rîndul lor deschid alte firme off shore.

4. Societatea care operează licența audiovizuală a postului România TV, Ridzone Computers SRL, dar și firma care o operează, RTV Satellite Net, sunt pe lista firmelor controlate de Sebastian Ghiță pentru care procurorii au dispus sechestru pana la concurența sumei de 343.768 lei, potrivit HotNews.ro. Pe lîngă faptul că toate firmele lui Ghiță sunt legate printr-un algoritm care spală, transferînd de la una la alta, bani din contracte publice al căror obiect nu e livrat sau e livrat nesatisfăcător, iată că firmele direct implicate au probleme, ceea ce ar trebui să ducă la suspendarea licenței pînă la clarificare, la o televiziune ca asta pot cumpăra kompromat și Putin, și ISIS, are exact profilul descris de Parlamentul European.

5. Multe din contractele publice obținute de Ghiță, nici pe departe toate, fac obiectul mai multor dosare DNA. Numai cele legate de off-shores identificate de RISE arată că Ghiță este un băiat de mingi al serviciilor, de asta a și fost lăsat cu deplină impunitate să dispară și sunt greutăți cu arestarea lui. STS, un serviciu secret, i-a dat 157 de milioane în 2012-2014, iar MAI 48 de milioane. Daniel Befu de la România Curată, a găsit și banii europeni dați SRI că sunt sifonați și prin firme Ghiță. Această rețea de crimă organizată e instalată chiar în cadrul siguranței naționale și ultimul lucru de care avem nevoie în timpurile astea este să le mai permitem să aibă și serviciu de propagandă propriu, care să servească interesele lor mercenare. Pînă cînd o să-i anihilize complet DNA, care cred că va avea nevoie de ajutorul nostru, adică de mobilizare în stradă contra corupției din servicii, facilitată de complicitatea unor organe de stat, măcar diversiunea fățișă, seară de seară, trebuie să înceteze.", scrie Alina Mungiu-Pippidi, într-un amplu articol publicat de romaniacurata.ro.

"În primul rînd, Dacian Cioloș, imediat după ce revine un simplu particular, trebuie să-I dea în judecată. Orice particular direct lezat de România RV și cu un caz clar trebuie să o facă, și cine nu are asistență juridică să ne contacteze la România Curată, sau la orice ONG care se ocupă de media. Cioloș are un caz beton, cel cu fiul nelegitim lui Soros, are și o pierdere netă ușor de dovedit- popularitatea lui s-a prăbușit pe la jumătate în campanie, conform IRES (care și leagă această pierdere de Campania România TV, iată dovada), și el a pierdut alegerile, deci iată toate elementele constitutive necesare. Cazul e o pleașcă, și să le ceară despăgubiri cît bugetul lor pe doi ani, că să pierzi alegerile nu e o pierdere mică", consideră Mungiu-Pippidi.

"Coaliția pentru o presă curată, cu puținii ei membri atîția cît se găsesc, adică acele organe de presă care au curajul să își recunoască finanțatorii, și ONGurile care îi monitorizează și asistă, trebuie să facă o mobilizare mult mai mare ca să avem demonstrații, ocupări și alte acțiuni creative prin care publicul să ceară presă curată. Lăsați aia cu știrile false de pe Facebook, e pierdere de vreme, iată o situație mult mai gravă. Oficialii care par a cauționa presa murdară, de la cei de la CNA la procurorul general, care înțeleg că ar crede că e opinie să spui că Dacian Cioloș e fiul ilegitim al lui Soros (cum ar fi dacă ar opina cineva că dl Lazăr e fiul nelegitim al lui Gigi Becali, tot așa ar crede că are omul dreptul la opinie) au nevoie să îi îndemne publicul să aplice legea în cazul de față. Că nu le vine de la sine, cumva. România e murdară pentru că atîția români, inclusiv printre autorități publice, se simt în murdărie ca peștii în apă", mai spune aceasta.