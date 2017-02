Mugur Isărescu, prima reacție de la izbucnirea protestelor: "Să nu punem economia la încercare!"

Mugur Isărescu

Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, a comentat efectul protestelor din ultimele zile asupra economiei și a spus că instabilitatea și tensiunile politice nu ajută la stabilitatea monetară și financiară, dar economia "își vede de treabă" chiar și în aceste condiții.

Bugetul de stat pe anul 2017 este ambițios pe partea de venituri, iar pe partea de cheltuieli este optimist, având în vedere cum s-au efectuat acestea în anii precedenți, a declarat, marți, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu.

"Am analizat proiectul de buget. Din punctul de vedere al stabilității prețurilor și stabilității financiare, un buget care are un deficit mai mic de 3% ne ajută. Ajută politica monetară. Ne-am uitat și la construcția bugetară și cred că acest buget este unul ambițios, mai ales pe partea de venituri. Pe partea de cheltuieli, cred că bugetul este mai degrabă optimist, având în vedere maniera în care s-au efectuat cheltuielile în anii precedenți", a afirmat Isărescu.

În ceea ce privește protestele din ultimele zile, guvernatorul BNR a atras atenția asupra faptului că instabilitatea și tensiunile politice nu ajută la stabilitatea monetară și financiară.

"Instabilitatea și tensiunile politice nu au cum să ajute în bine stabilitatea monetară și financiară, dar după câte vedeți economia își vede de treabă. Însa, cum se arata si într-un titlu din presa de azi, nu trebuie sa punem economia la încercare!", a avertizat Mugur Isărescu.

Mugur Isarescu, guvernatorul BNR. El s-a referit si la decizia Curtii Constitutionale (privind legea conversiei), pe care o considera "corecta".



Decizia CCR este corecta, trebuie pusa in aplicare. Pentru cei cu credite in CHF, solutia e prevazuta in codul civil, la capitolul care se refera la impreviziune. Asa cum in urma de doi ani a sugerat si Banca Nationala, se pot gasi solutii prin negocieri bilaterale ca modalitate de impartire a povesrii