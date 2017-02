Mugur Isărescu iese la atac: "Am fost acuzat că aș fi la originea Ordonanței 13. Aberații!"

Mugur Isărescu

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, vorbește în premieră despre o listă lungă de acuzații care i s-au adus de-a lungul timpului și care ar viza, de fapt, activitatea BNR, nu persoana particulară a șefului Băncii Centrale.

Este prima dată când Mugur Isărescu reacționează direct la acuzațiile care i s-au adus în ultimii ani, legate de manipularea cursului de schimb sau de deciziile luate de BNR în momentul crizei economice.

Guvernatorul BNR vorbește de o "lunga listă de acuze" la care a trebuit să răspundă în această perioadă, unele dintre ele fiind repetate "până la obsesie", potrivit șefului BNR:

"S-au repetat până la obsesie o serie de acuze, la prima vedere la adresa mea, dar care vizau de fapt Banca Națională. Pentru că se refereau implicit la decizii luate conform legii în Consiliul de Administrație sau la alte niveluri de decizie din BNR. Am fost acuzați că am indus criza economică din 2008, că am mințit Parlamentul, că am încheiat acorduri internaționale de împrumut cu FMI în interes personal, că am scos aurul României din țară în scop speculativ, apoi că nu l-am speculat suficient, că am manipulat cursul de schimb, și lista afirmaţiilor defăimătoare la adresa mea și implicit la adresa BNR poate continua. Recent am fost acuzat chiar că aș fi la originea Ordonanței 13! Nu știu dacă e loc de aberații mai mari!", a declarat Mugur Isărescu într-un interviu acordat unei publicații centrale și publicat pe site-ul BNR.

Guvernatorul BNR a fost întrebat și de acuzația ca ar fi vinovat de creșterea costului finanțării statului.

"Adevărul e altul: de luni bune, dobânzile sunt la minime istorice, iar variațiile care apar sunt ca efect al pieței libere. Banca Naţională, ca agent al statului, este doar organizatorul tehnic al licitaţiilor privind vânzarea-cumpărarea de către bănci a titlurilor de stat. Și încă o probă pentru a vedea caracterul aberant al acestor acuzații: dobânda de politică monetară, pe care o stabileşte BNR, este neschimbată de luni de zile, iar din noiembrie 2011 a scăzut fără încetare", a explicat Isărescu.