Mugur Isărescu: "Am asistat asupra unui atac jalnic asupra BNR"

Atac dur lansat de guvernatorul Mugur Isărescu la adresa celor care au criticat deprecierea leului în raport cu euro. Țintă a unui scandal după ce a refuzat să meargă la audieri în Parlament, Isărescu a criticat în termeni duri și OUG 114, care reglementează taxa pe lăcomie.

Vă prezentam raportul asupra inflatiei pe trimstrul patru din 2018. Asa cum cunoasteti, raportul a fost efectuat in perioada noiembrie ianuarie, a fost discutat in cateva sedinte ale comitetului de politica monetara si aprobat in ultima sedință. De regula, in stanga mea era echipa care coordoneaza tehnic acest raport. Acum ne-am mutat in aceasta sala si ii rog sa se prezinte singuri. Dansii sunt faptasii, e foarte bine sa ii cunoasteti. In ultima vreme se promoveaza o idee ca acest raport, si deciziile de politică monetara sunt unilaterale, sau scoase din palarie, nu e adevart. Un asemenea raport se efectueaza intr-o perioadă indelungata prin studii. Avem si modelari. Spun eu printre cele mai importante, iar oameni specialisti, o spunem cu mandrie ca o sa lucreze in oricare banca centrala din Europa. Este o precizare necesara cu atat mai mult cu cat dansii au avut o frustrare. M-au intrebat: noi pentru cine lucram? dvs, spun ce am tot spus: din 2005 efectuam acest raport

În consecinta, formulări din acestea neintemeiate ca se joaca cineva cu dobanzile, ca le manipuleaza, ca le duce in sus sau jos cu scoprui ascunse sunt mai mult decat periculoase, pot sa fie taiate de la radacina cu o simpla pirivire pe teancul de rapoarte. Este dureros ca unii nici macar nu le citesc, sunt nu cativa, mai multi, dar ies in presa si fac diverse acuzatii. Anul trecut, obiectivul principal al institutiei, legat de stabilitatea preturilor, a fost atins. Dupa o evolutie care prin vara, ne descuraja si pe noi. Am avut o politica corecta, bine echilbrata prin utilizarea mai multor instrumente, nu numai a ratei de pol monetara. Într-adevar, ne-au ajuns si cativa factori externi, declinul cotatei titeiului, dar in urma cu 1 an, acelasi factor nu umai ca nu ne a ajutat. Ne-a ridicat probleme serioase, asta e piata internaionala. Incercam sa o previzionam.

Am avut si manifestarea unor efecte de baza favorabile, aceasta a fost directia in care, elemental care ne a ajutat in prognoza ca inflatia va veni in jos. Cand atinge varful de 6%, sa nu se deterioreze anticipatiile in flationiste. Decizia a fost grea, puteam sa ne repezim sa majoram rata dobanzii. Si asta ar fi afectat cresterea economica, e posibil sa fi stimulat intrarile de capital, sa fi apreciat cursul leului, ce pare un lucru bun, dar aprecierea leului deterioreza contul curent. Faptul ca nu am majorat rata de pol monetara nu inseamna inactiune, nu inseamna lipsa de reactive, mai ales ca cine intelege politica monetara observa ca am actionat in sensul miscarii dobanzilor.

Cursul a fost relativ stabil, in ultima parte a anului, aprecierea a fost de 0,1-,0,4%. S-a reusit stabilizarea anticipatilor privind inflatia. Lucru mare! Publicul in complexitatea sa a avut incredere in institutie.

Pare cu atat mai bizar ca la sfârșitul anului și în ianuarie să asistam la acest ATAC JALNIC asupra Bancii Nationale inclusiv cu invective, ca nu suntem patrioti!

Pe partea cealalta, ne luptam cu o extindere a excedentului de cerere, si cu o dinamica robusta, sa nu spunem exagerata, ca poate IAR SE SUPARA CINEVA! Fiecare institutie cu treaba ei. Aceasta instituție nu se ocupa cu cresterea economica, ci cu echilibrele macroeconomice. Datoria noastra e sa spunem cat putem economia sa duca ca sa nu se rupa. E greu. E mai usor sa promiti, mai ales salarii. Nu avem elemente noi fata de prezentarea anterioara. Ce remarcam si aici, si inainte, curba galbena e evolutia pozitiva, controlata a inflatiei pe care noi putem sa o controlam, sa o influenta. S-a mentinut tot timpul in intervalul de variatie, acesta este motivul pt care am spus ca institutia noastra si a atins obiectivul de stabilitate a preturilor. Preturile pe care le putem influenta austat intreg anul in intervalul de variatie.

Cursul de schimb a fost foarte stabil. Acum putem spune ca ne-a ajutat, sau ne-am ajutat cu el, pentru ca nu aveam multe lucruri decare ne puteam agata ca sa pastram anticipatiile inflationiste. Nu avem multe lucruri! Decizia consiliului de administrație de a evita o depreciere a leului a fost una pozitiva. Se tot fac comparatii cu tarile vecine. Am observant ca persista, s-a accentuat obiceiul prost ca vine cineva la TV si face o comparative exact cum ii place. Ia indicatorul care ii convine, le uita pe celelalte si spune: Uite, domnule, ce bine sau ce rau e.

Reactia legata de miscarea cursului a fost disproportinata, indusa, în mod evident, prin acuze publice. Le spun celor care au sarit la gatul Bancii Nationale intr-o maniera neloiala, SI PUTIN RESPONSABILA ca si pe vremea sistemuui de cursuri fixe, ele se miscau cu + - 1%. Chiar daca au solicitat inclusiv prin postari caraghioase pe site urile lor, sa fie cursul fix, pai cursul fix nu poate sa fie. Va dati seama cat de porniti erau sa zica ceva despre Banca Nationala. Deprecierea e mai mica de 2%

Ce ne facem daca in România se intampla ca Ungaria , Polonia, Cehia, ca tot ne comparam, uitati ce variante au exista. V-am spus motivul pentru care s-a actionat incă cest sens. Din cauza OUG 114. Nu mai trebuie sa ocolim lucruruile, acestei avalanse nefericite de acuze si confuzionare a publicului, a societății romanesti care duce la confuzionarea invest straini. Nu stiu cu cine si ce vorbesc, sau care este discutia. Pozitionarea ciclica a economiei este sub control. Cu alte cuvinte, nu suntem in situația în care să avem un excedent de cerere cum s a intamplat in 2005-2008. Avem un excedent, mai mic. Avem o problema in crestere mentionata de fiecare data in fata publicului.

Avem o problema legata de dezechilibrul extern si de balanta comerciala. Si aici, aceeasi maniera de a prezenta lucrurile. Pai utiați ce s-a intamplat, in ianuarie cel putin. Au intrat fonduri europene de 1 miliard de euro, statul roman a platit datorie, la care se adauga necesarul pentru finantarea deficitului de cont curent. Noi aprovizionam ecomomia romanesca cu bani europeni..restul sa faca banca nationala. Vine de la Consiliul Economic al premierului, incepi sa ciulesti urechile, de ce iese in public, cum vorbeste! La exporturi si importuri, ca si la deficitul de cont current, observam corelatia evidenta intre absorbtia interna si deficitul extern. Ce am spus de fiecare data, bineinteles ca suntem pt cresterea veniturilor, dar atentie la dozaj. Ce se doreste? Sa inchidem ochii sa ne facem ca nu vedem cifrele? E o corelatie perfecta car arata ca s-a dat prea mult si va aparea o corectie. O să o faca Banca Nationala. Noi suntem economisti, dar acest tip de propaganda, două parale nu mai merge", declarat guvernatorul BNR.