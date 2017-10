Mugur Isărescu avertizează bancherii: "Nu aveţi încotro! La şcoală! Începem cu noi!"

Industria bancară are nevoie de un stadiu de profesionalizare a resursei umane pentru că se dezvoltă tehnologiile și maniera de guvernanță, a declarat, miercuri, Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), în cadrul "Banking Compliance Summit", organizat de Institutul Bancar Român (IBR).

"Aflu din nou că am dreptate și repet că am nevoie de un nou stadiu de profesionalizare a resursei umane din bănci. A mai fost un program și s-au creat atunci câteva zeci de mii de bancheri comerciali, aproape din nimic. Nu am moștenit de la comunism bancheri. În comunism era normă de creditare, planul, și urmăreai să fie îndeplinit planul. Ne trebuie programe obligatorii de pregătire, nu numai in-house, că le-ați dezvoltat destul. Să nu vă supărați pe mine. Industria se dezvoltă, tehnologiile se dezvoltă, maniera de guvernanță se dezvoltă. Nu aveți încotro. La școală. Începem cu noi. Și cu cei de la Banca Națională, să nu fie supărare, și noi trebuie să... bineînțeles că nu suntem bancheri comerciali", a spus Isărescu, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, un scop primordial al fiecărei instituții de credit ar trebui să îl reprezinte dezvoltarea resursei umane, formarea unor angajați informați și eficienți. Totodată, șeful băncii centrale consideră că angajații de la ghișee trebuie să fie mai bine plătiți.

"Ei să dispună de un set de competențe, abilități și cunoștințe profesionale actualizate în timp real. Tehnologia modernă ne oferă această posibilitate. Angajații care lucrează cu clienții, de la ghișeu, cred că trebuie mai bine plătiți. Treaba voastră, de manageri, de unde găsiți resursa. Mai tăiați, poate, din alte părți. Va trebui să fie bine plătit. Dacă e obosit și plictisit nu are cum să fie politicos, înțelegător, să aibă bunăvoință, empatie. Am citit că angajații care beneficiază de programe de training coerente și susținute sunt mai productivi, au o fluctuație mai scăzută, mai eficienți, mai responsabili și au nevoie de mai puțină supraveghere. Alocați mai puține resurse la controalele interne, uneori sunt obositoare", a mai arătat guvernatorul BNR.