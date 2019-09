Motivul pentru care Rareș Bogdan nu a venit la BEC alături de Iohannis

Rareș Bogdan, prim-vicepreşedinte PNL, a surprins prin absența de la BEC, acolo unde Klaus Iohannis și-a înregistrat candidatura pentru un nou mandat de preşedinte.

Rareș Bogdan a explicat pentru site-ul Realitatea motivul pentru care nu a putut fi prezent alături de Klaus Iohannis, susținând că avionul de la Munchen a întârziat.

"A intarziat putin avionul de la Munchen. Sunt in drum spre BEC. Am plecat azi dimineata de la Strasbourg, via Munchen", a spus Rareș Bogdan pentru realitatea.net.

Candidatul PNL, Klaus Iohannis, și-a depus astăzi, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru un nou mandat de preşedinte al României.

Şeful statului a venit însoţit de liderul PNL, Ludovic Orban, nu și de prim-vicepreședintele Rareș Bogdan.

.