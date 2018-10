Motivul pentru care o bătrânică a votat atât DA, cât şi NU: "Ambele tabere trebuie să câștige"

Secții de votare amenajate în săli de clasă care de multă vreme nu au mai fost zugrăvite din lipsă de fonduri, după cum spun edilii, primari care vor să observe toate mişcările din secţii și din exterior, slujba de duminică urmată de îndemnul de a merge la vot, nelipsitele schimburi de opinii „la cald” din cârciumile situate pe lângă secții de votare și oameni care au venit la urne doar pentru că aşa li s-a spus să facă. Aşa poate fi descris, în linii mari, procesul electoral derulat în mai multe comune din județul Dolj, până duminică la prânz, scrie realitateadecraiova.net.

Preoții din Dolj, mai cu seamă cei din mediul rural, au mers azi la slujbă cu un scop precis. Pe de o parte i-au muștruluit pe acei enoriași care „nu și-au făcut datoria de a susține familia tradițională”, pe de altă parte au continuat îndemnurile ca după slujbă să treacă pe la urne „că așa îi stă bine românului care susține tradiția”, au spus aceștia.

Astfel, dacă până duminică în jurul orei 11.00 au fost cazuri în care nicio persoană nu trecuse pragul secțiilor de votare, în multe sate din județ, bătrânii şi nevoiaşii au luat în seamă vorbele preotului, păstrând tradiţia prezenţei la vot ca pe o obligaţie. Ca pe un angajament izvorât fie din frica de amenzi, fie din avertizările primite din stânga sau din dreapta.

„Ieri nu am venit că am avut treabă. Azi, trecui întâi la slujbă și apoi la vot că nu vreau să am cumva probleme. Ne-au spus că, dacă nu avem biletul ăla pe spatele buletinului, poate luăm și amenzi. Am venit să votez ca să nu stau cu frică de vreo amendă. Nu prea ştiu eu ce au mai vrut acum de la noi, dar am pus şi eu ştampila”, povestea o bătrână din comuna Brădești.

La rândul lor, sătenii între două vârste şi tinerii sub 30 de ani, puţini la număr, ce-i drept, n-au ştiut nici ei prea multe despre alegerile de sâmbătă și duminică şi nici despre cum vor să li se schimbe viaţa nu mai ştiu. Mulți depind de ajutorul social și au trecut pe la urne tocmai pentru a nu-l pierde.

„Vrem să ne fie mai bine. Am votat pentru asta. Oricare ar fi rezultatul, măcar să nu ne uite. Au promis că va fi bine și pentru noi cei cu banii din ajutorul social. Nu vrem să pierdem banii că luăm pâine și ce ne mai trebuie pentru copii. Așa e în familie, copiii sunt pe primul loc”, a spus un alt doljean din Brădești.

Ca să nu se lase cu supărare, o bătrânică a preferat să ştampileze ambele rubrici, ale buletinului de vot, având convingerea că „ambele tabere trebuie să câștige”.

„Da este pentru familie, așa cum o știu eu, Nu este împotriva cazurilor când un bărbat se iubește cu un bărbat și o femeie cu o femeie. Am votat DA pentru familie, și am dat și pe NU să nu se supere nici ceilalți. Nu trebuie să judecăm noi cum simte omul”, a argumentat femeia.

Prezența redusă la vot din Dolj, după prima zi a procesului electoral, i-a determinat pe liderii politici să ia județul la pas, la primele ore ale zilei de duminică, pentru a vedea ce se petrece în comunele și orașele Doljului.