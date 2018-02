Motivul pentru care e bine să acoperi aragazul cu un prosop umed

Curatenia aragazului este un subiect dureros si sensibil pentru orice gospodina. Fiecare preparare de bucate o face din ce in ce mai greu de curatat, caci grasimea si alte murdarii se depun foarte repede de suprafata aragazului si se usuca indata din cauza temperaturii ridicate.

Aragazul are nevoie de o atentie si o ingrijire speciala, iar multe femei nu vor sa piarda multi bani si timp pentru a aduce aragazul la o curatenie exemplara.

Astazi va vor descrie cum puteti curata rapid si simplu orice aragaz fara a folosi detergenti scumpi si bureti abrazivi. Speram ca aceasta selectie din 5 metode de curatare a aragazului va vor prinde bine in viitor.

Curatarea aragazului

1. Otet

Pulverizati otet pe suprafata aragazului, iar dupa 20 de minute stergeti-o cu un burete umed. Daca plita e foarte murdara, presarati inainte de asta bicarbonat de sodiu.

2. Prosoape

Presarati bicarbonat de sodiu pe suprafata aragazului. Inmuiati si stoarceti prosoapele in apa calda in care ati dizolvat sapun in prealabil. Acoperiti aragazul cu aceste prosoape, iar dupa 15 minute stergeti suprafata sa cu un burete umed.

3. Ulei vegetal

Pare ciudat, dar uleiul vegetal curata excelent murdaria caracteristica aragazurilor. Aplicati ulei de masline sau de floarea-soarelui pe suprafata aragazului si stergeti-o cu prosoape de hartie. Resturile de grasime vor fi usor de inlaturat cu ajutorului buretelui si a detergentului de vase.

4. Bicarbonat de sodiu si peroxid de hidrogen

Turnati 1/4 de pahar de peroxid de hidrogen peste 1/4 de pahar de bicarbonat de sodiu amestecand in continuu pana se obtine o masa omogena. Aplicati pasta obtinuta pe suprafata aragazului, iar dupa 15 minute stergeti-o cu un burete umed sau un prosop de hartie.

5. Lamaie si sare

Stropiti cu suc de lamaie suprafata aragazului si presarati deasupra sare. Dupa 5-10 minute stergeti-o cu un burete umed.

Pentru a evita iritatia pielii, va recomandam in timpul acestor proceduri sa purtati manusi de cauciuc.

Folosind aceste metode veti avea mereu un aragaz care va straluci de curatenie!