Motivul pentru care Brigitte Sfăt ascunde că este însărcinată

Brigitte Sfăt, proaspăta soție a lui Florin Pastramă va da marea veste după 3 luni, atunci când bebelușul este în regulă și nu mai există niciun risc.

„Brigitte încă nu vrea să vorbească, pentru că vrea să fie sigură că sarcina decurge bine şi că nu sunt alte pobleme. Are o sarcină asistată de o clinică privată şi de aceea nu are voie să meargă nici foarte departe de casă în luna de miere, nici să zboare cu avionul. Nu vrea să cobească şi să anunţe devreme, înainte ca totul să fie în regulă', au declarat surse apropiate vedetei pentru click.ro.



Având în vedere că am 42 de ani, el are 40 – diferența dintre noi este de un an și jumătate (…) și este mai bine să facem o sarcină asistată ca să iasă un copil fără probleme. Noi nu am vrut să riscăm. Am ales o clinică unde facem asistat acest lucru, chiar de acolo venim, am fost de dimineață acolo; în fiecare zi ne trezim la 7.30 dimineața, am anumite procedee. Este o concepție asistată, muncim în sensul ăsta; eu fac tratamente hormonale, eu sunt mai irascibilă din cauza asta. (…). Decidem ulterior dacă facem unul sau doi. Sau chiar gemeni. Noi vom face copilul asistat', a mărturisit Brigitte Pastramă în cadrul unei emisiuni online, E OK!