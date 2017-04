MOTIVUL înfiorător pentru care acest bărbat a vrut să se sinucidă chiar în ziua NUNŢII sale. Coşmar!

Aceasta este povestea unui tânăr care a trăit şocul vieţii în momentul în care şi-a văzut pentru prima dată mireasa.

Căsătoriile aranjate sunt, şi în zilele noastre, la modă!

Lui Kang Hu, un bărbat în vârstă de 33 de ani, i-a fost scris, şi nu în stele, să se însoare cu tânăra Na Sung, 30 de ani. Părinţii săi au fost cei care au aranjat căsătoria.

În ziua nunţii, mirele a luat pe toată lumea prin surprindere în momentul în care pur şi simplu s-a ridicat de pe scaun şi a fugit mâncând pământul. A apucat, totuşi, să-i spună celei care îi fusese băgată pe gât ca soţie că este "prea urâtă" şi că urâţenia ei i-ar dăuna imaginii.

"A fost un moment extrem de ciudat pentru toată lumea. Mireasa a amuţit de durere, familia ei a luat foc de nervi iar noi, prietenii lui, am fost extrem de jenaţi de reacţia lui necontrolată", a mărturisit Pal Chang Wang, unul din prietenii mirelui.

Martorii la tragedie au povestit că l-au văzut pe Kang plimbându-se pe marginea râului minute în şir. Apoi s-a aruncat pur şi simplu în apă, cu gândul să-şi ia viaţa! Imediat, aceştia au chemat poliţia.

"Era îmbrăcat în costumul de ginere şi plutea, cu faţa în apă. Când l-am văzut, îşi pierduse deja cunoştinţa şi am crezut că este mort. Când au ajuns poliţiştii, un bărbat a sărit în apă, l-a legat cu o sfoară de mijloc şi l-au tras la mal. I-au făcut apoi masaj cardiac şi, astfel, l-au întors din morţi", a povestit un martor, pentru un ziar local. Ulterior, bărbatul a fost transportat la spital, unde i-au fost acordate îngrijirile medicale necesare.

"Regret ce s-a întâmplat, dar, în clipa în care am văzut-o pentru prima dată şi mi-am dat seama că nu arată deloc aşa cum am sperat, mi-am dat seama că imaginea mea ar fi avut de suferit. Părinţii mei au aranjat, de fapt, căsătoria şi, în acel moment, nu am văzut altă ieşire pentru mine!", a povestit Kang, pe patul de spital.