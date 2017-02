Motivul incredibil din cauza căruia Andreea Marin nu s-a dus la proteste: "Fetiţa mea e bolnavă"

Andreea Marin a trecut prin momente de coşmar în urmă cu doar două nopţi după ce fiica sa, Violeta, s-a îmbolnăvit.

Vedeta dezvăluit informaţia pe Facebook motivându-și astfel absența de la protestele din Piața Victoriei, atunci când a fost întrebată de fani de ce nu s-a alăturat manifestanților.

"Fetița mea e bolnavă, mă are doar pe mine acasă, iar azi noapte am chemat de 2 ori salvarea pentru ea. Amândouă am adormit doar în zori, după chin", a scris ea.