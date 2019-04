Motivul halucinant al sinuciderii lui Alan Garcia. A scris totul într-o scrisoare

Fostul preşedinte peruan Alan García a lăsat o scrisoare de adio înainte de a se împuşca în cap miercuri, în care a declarat că nu are de ce să suporte "nedreptatea" de a fi arestat pentru presupuse acte de corupţie şi că şi-a îndeplinit misiunea de om politic şi lider al ţării sale.

"I-am văzut pe alţii defilând încătuşaţi, agăţându-se de mizerabila lor existenţă, însă Alan García nu are de ce să suporte nedreptăţi şi tot acest circ, iar din acest motiv le las moştenire fiilor mei demnitatea deciziilor mele, tovarăşilor mei un indiciu al mândriei şi cadavrul meu ca dovadă a dispreţului faţă de adversarii mei, pentru că mi-am îndeplinit deja misiunea pe care mi-am impus-o", a scris Garcia în scrisoarea citită de fiica sa Luciana García Nores.



În scrisoarea sa de adio, despre a cărei existenţă s-a aflat cu puţin timp înainte ca sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Garcia să fie transportat într-un cimitir privat din Lima unde urma să fie incinerat, fostul preşedinte peruan mai spunea că şi-a îndeplinit misiunea de a aduce de două ori la putere istoricul Partid Aprist Peruan (PAP), una dintre cele mai vechi formaţiuni politice peruane, fondată de Víctor Raúl Haya de la Torre.



În misivă, García, care a guvernat Perú între anii 1985-1990 şi 2006-2011, a scris că, în opinia sa, "a aduce aprismul la guvernare în două rânduri" a fost "misiunea" existenţei sale şi că, din acest motiv, adversarii săi "au optat pentru această strategie" de a-l denunţa timp de mai bine de 30 de ani, însă "n-au găsit niciodată nimic".



"În aceste vremuri de zvonuri şi ură cu repetiţie pe care majorităţile le cred adevărate am văzut cum sunt folosite procedurile judiciare pentru a umili sau a ofensa, ci nu pentru a descoperi adevăruri. Ani la rândul m-am situat deasupra insultelor, m-am apărat, iar duşmanii mi-au adus un omagiu, spunând că Alan García era suficient de inteligent pentru ca ei să nu aibă cum să-şi probeze calomniile", a mai scris fostul preşedinte, care a dat asigurări că "nu au existat şi nu există conturi, nici mită, nici avere, istoria are mai multă valoare decât orice bogăţie materială".



García a mai scris că şi-a făcut datoria "în politică şi în lucrările realizate pentru popor, că şi-a atins obiectivele pe care alte ţări şi guverne nu le-au atins". "Nu am de ce să accept umilinţe", a remarcat el, înainte de a cere "ca Dumnezeu, la care merg cu demnitate, să-i apere pe cei cu inima bună şi pe cei mai sărmani".



Mii de oameni, între ei politicieni şi reprezentanţi ai autorităţilor, au participat la priveghiul lui García, 69 de ani, care a fost organizat la sediul partidului PAP, la care familia a preferat să aibă o ceremonie fără discursuri oficiale şi unde s-a scandat împotriva guvernului condus de Martín Vizcarra şi a presei de investigaţie.



După citirea scrisorii, într-un gest plin de simbolism, mezinul lui Alan García, Federico Danton, în vârstă de 14 ani, a semnat deasupra coşciugului părintelui său un document prin care a devenit membru al Partidului Aprist. După aceea, sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale fostului lider peruan a fost purtat vineri în procesiune pe străzile din centrul istoric al Limei, sub privirile mulţimilor.



Alan García, născut la Lima la 23 mai 1949, a murit miercuri după ce şi-a tras un glonţ în cap în momentul în care un procuror şi mai mulţi agenţi de poliţie s-au prezentat la locuinţa sa pentru a-l aresta pentru o presupusă luare de mită în legătură cu construirea unei linii de metrou în capitală de către concernul brazilian Odebrecht.

Sursa