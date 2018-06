Moţiunea simplă împotriva ministrului Economiei, dezbătută de Senat

Moţiunea simplă împotriva ministrului Economiei intitulată "Daniel Andruşcă - piesă de mobilier în minister. Incompetenţa falimentează România" va fi dezbătută şi votată luni în plenul Senatului.

În moţiunea simplă, senatorii PNL şi USR solicită demisia ministrului Economiei.

"Probleme sunt multe, semne de întrebare şi mai multe, iar tăcerea dumneavoastră, cauzată probabil de 'emoţii', ne determină la concluzii ce pot fi catalogate în termeni similari incompetenţei. Sunteţi mai repede cunoscut prin abilitatea de a evita un contact cu opinia publică, decât prin prisma expertizei sau a deciziilor luate. Onoarea ar impune să vă prezentaţi dumneavoastră demisia, înainte să vă fie cerută de la tribuna Parlamentului. România are nevoie stringentă de o strategie coerentă a implementării politicilor economice, care să o transforme din nou într-o ţară cel puţin atractivă din punct de vedere al predictibilităţii şi stabilităţii, noţiuni de bază în căutările investitorilor. Dar traiectoria trebuie schimbată azi, pentru că mâine poate fi prea târziu. Această situaţie nu mai poate continua, motiv pentru care, prin prezenta moţiune, noi (...) vă solicităm demisia!", se arată în moţiune.

Senatorii PNL şi USR atrag atenţia ministrului că nu se observă progrese în soluţionarea problemelor portofoliului administrat şi că a blocat Legea redevenţelor, Legea minelor şi Legea apelor minerale, deşi acestea sunt cuprinse în programul de guvernare.

"În an centenar, economia ţării este în impas. Fără viziune, fără reguli, fără strategii, actuala economie de piaţă este o barcă în derivă. Dar Guvernul PSD - ALDE îşi continuă activitatea pe două tipuri de economii, cea prezentată public, pe canalele media obediente, şi cea reală, resimţită în buzunarele fiecărui român. Cu toate avertismentele, acţiunile deplasate continuă. O inflaţie scăpată de sub control, un buget golit de promisiuni tot mai greu de onorat, companii de stat lăsate fără bani de investiţii şi datorii externe in crescendo. Incompetenţa falimentează România!", spun semnatarii moţiunii simple.

Ei susţin că activitatea ministrului Economiei poate fi catalogată drept "catastrofală".

"Rolul dumneavoastră este unul pur decorativ, iar gradul de mobilizare este la limită către zero. Domnule ministru, sunteţi o frână pentru domeniul economic!", se arată în moţiunea simplă.

Ei trag un semnal de alarmă şi în ceea ce priveşte Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii.

"Soluţia Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii nu va rezolva situaţia companiilor de stat căpuşate în prezent, companii care acum gravitează în jurul politicienilor PSD - ALDE, ca surse de putere disparate. Din contră! Aducerea sub aceeaşi umbrelă a companiilor de stat, vorba vine 'profitabile', va crea un monopol şi mai mare în care resursele se vor contopi şi vor genera rente politice şi mai mari şi, la pachet, găuri bugetare mai greu vizibile, dar mult mai grave. (...) Punerea în aplicare a unui astfel de proiect aduce cu sine pericolul populării lui strict pe criterii politice sau de rudenie", arată semnatarii moţiunii simple care susţin că România se confruntă şi cu lipsa resurselor financiare.

Sursa: Agerpres