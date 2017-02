Moşii de iarnă, tradiţii. Ce este INTERZIS să faci pentru a te feri de nebunie

În fiecare an, în sâmbăta dinaintea Duminicii Înfricoşătoarei Judecăţi, credincioşii aduc la biserică ofrande pentru sufletele celor dragi. La Moşii de iarnă sau Sâmbătă piftiilor, tradiţia populară spune că nu e bine să lucrezi pentru că rişti să înnebuneşti sau să tremuri. Astfel, în bisericile şi cimitirele ortodoxe, în acest an se face pe 18 februarie pomenirea celor adormiţi. Această zi mai este cunoscută şi sub denumirea populară de Moşii de iarnă.

“Sfinţii Părinţi au rânduit ca sâmbăta să se facă pomenirea celor adormiţi, pentru că este ziua în care Hristos a stat cu trupul în mormânt şi cu sufletul în iad, ca să-i elibereze pe drepţii adormiţi. Pe de altă parte, sâmbăta e deschisă spre duminică, ziua Învierii Mântuitorului Hristos”, explică părintele Ramon Eugen Ilie, proiereul Călăraşiului şi paroh la biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, citat de adevarul.ro.

Conform scrierilor ortodoxe, moşii de iarnă marchează începutul sâmbetelor morţilor, în număr de şapte, care se vor încheia sugestiv cu Sâmbăta lui Lazăr, înainte de Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor.