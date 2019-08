Prințesa Diana a murit cu 22 ani în urmă. I-au verificat mormântul, e şocant ce au găsit

Prințesa Diana a murit cu 22 ani în urmă. Pe 31 august 1997, întreaga planetă era șocată de vestea morții Prințesei Diana. Carismatica blondă cu sânge albastru, supranumită "Prințesa inimilor", a fost apreciată în întreaga lume, fiind cosiderată o aristocrată atipică.

Cine este Charles Spencer?

Charles Spencer, fratele prințesei Diana, a dezvăluit într-un interviu că în ultimii 22 de ani au existat patru tentative ale hoților de morminte de a profana cripta funerară a surorii sale.

Charles Spencer, al nouălea conte Spencer, spune că decizia ca prințesa Diana să fie înmormântată pe insula Althorp, ce face parte din proprietățile deținute de familia sa, a fost luată cu scopul de a proteja intimitatea criptei funerare, conform Agerpres.

El a dezvăluit că acel spațiu izolat a fost "cel mai sigur loc" pentru sicriul prințesei Diana. "Au existat patru tentative de profanare a criptei sale în ultimii ani. Sunt foarte bucuros că am putut să le dejucăm pe toate", a adăugat Charles Spencer.

De asemenea, Charles Spencer a mai spus că reprezentanții Palatului Buckingham l-au "mințit" în privința deciziei luate de familia regală, care a decis ca prinții Harry și William să meargă în urma sicriului mamei lor în timpul ceremoniei funerare.

Cum a murit Prinţesa Diana?

Prințesa Diana a murit pe 31 august 1997, într-un accident rutier care a avut loc la Paris. Ea intenționa să se întoarcă la Palatul Kensington în dimineața următoare. În acea seară, prințesa diana și Dodi Al-Fayed, iubitul ei de atunci, au luat cina la restaurantul hotelului Ritz din Paris, aflat în prorpietatea tatălui bărbatului.

Contele Spencer a declarat că a fost un "avocat pasionat" împotriva acestei decizii, considerând că plasarea celor doi tineri prinți, pe atunci copii, în urma sicriului mamei lor în timpul procesiunii funerare, ce a fost urmărită la televiziune de milioane de persoane, a fost un act "ciudat" și "plin de cruzime".

Charles Spencer consideră că sora lui nu și-ar fi dorit așa ceva și și-a exprimat nemulțumirea față de acea decizie în discuțiile purtate cu reprezentații Palatului Buckingham: "În cele din urmă, am fost mințit și mi s-a spus că ei (prinții William și Harry, n.r.) doreau să facă acest lucru, pe care, evident, nu și-l doreau deloc, dar eu nu am înțeles pe atunci".

Prințul Harry a vorbit public despre funeraliile mamei sale și a spus că a fost traumatizat de acel eveniment: "Cred că niciunui copil din lume nu ar trebui să i se ceară să facă acest lucru, în niciun fel de circumstanțe. Nu cred că asta ar mai fi posibil în zilele noastre".

Prințul Harry, devenit între timp duce de Cambridge, avea vârsta de 15 ani, iar Harry avea 12 ani, atunci când mama lor, prințesa Diana, a murit în urma unui accident de automobil produs la Paris, pe 31 august 1997.

Mai multe detalii despre familia regală britanică pe www.royal.uk

Charles Spencer a acordat un interviu în emisiunea "Today" difuzată de BBC Radio 4. "Sentimentul, acel val copleșitor de jale care vine spre tine, în timp ce treci prin acel tunel de emoții profunde, a fost cu adevărat chinuitor și încă am și acum coșmaruri", a spus el.

După ce prietenii i-au spus că a rostit "câteva lucruri ascuțite" în timpul discursului pe care l-a rostit la înmormântarea prințesei Diana, în timp ce stătea în fața membrilor familiei regale, contele Spencer a făcut următoarea declarație: "Nu am sentimentul că am spus multe lucruri ascuțite. Cred că fiecare cuvânt pe care l-am spus a fost adevărat și era important pentru mine să fiu onest".

"Nu am încercat să critic pe nimeni. Am încercat doar să celebrez viața Dianei — dar dacă, procedând astfel, am oferit presei un subiect interesant, atunci cred că, într-un fel negativ, ei (familia regală, n.r.) ar fi trebuit să se aștepte la acest lucru".

Întrebat dacă regina Elisabeta a II-a sau alt membru al familiei regale i-a făcut vreun reproș din cauza acelui discurs, contele Spencer a spus: "Cineva pe care îl cunosc foarte bine a întrebat-o pe regină: 'Ce părere ai?'. Iar ea i-a răspuns astfel: 'Avea tot dreptul din lume să spună tot ceea ce simțea, doar erau funeraliile surorii sale'. Asta a fost tot".

În același interviu, Charles Spencer a criticat comportamentul paparazzilor și al tabloidelor în ultimii ani din viața prințesei Diana.

"Îmi amintesc că ea mi-a vorbit despre un bărbat care i-a promis că o va urmări până în ziua în care va muri și că va urina pe mormântul ei. Ea s-a confruntat cu o parte foarte întunecată a mass-media și mi s-a părut potrivit să vorbesc despre acest lucru chiar și la înmormântarea ei", a adăugat Charles Spencer.

Cine a fost Prinţesa Diana?

Diana, Prințesă de Wales, a fost prima soție a lui Charles, Prinț de Wales, moștenitorul tronului Regatului Unit. Fiii lor, William, prinț de Wales și prințul Harry, sunt al doilea și al șaselea în linia de succesiune la tronul britanic și a altor cincisprezece state.