Morgan Freeman, acuzat de hărţuire sexuală

Morgan Freeman, în vârstă de 80 de ani, a fost acuzat de opt femei de hărţuire sexuală şi comportament neadecvat, a anunţat joi presa internaţională, citată de site-ul revistei Variety.

În cadrul unei anchete realizate de CNN, 16 persoane au discutat cu jurnaliştii postului american despre comportamentul adoptat de Morgan Freeman pe platourile de filmare. Dintre ele, opt femei au spus că au fost fie hărţuite sexual, fie victime ale comportamentului neadecvat al starului hollywoodian. Celelalte opt persoane au afirmat că au asistat la astfel de scene în care era implicat Morgan Freeman.



O tânără asistentă de producţie care a lucrat la filmările pentru "Going In Style", o comedie din 2015 ai cărei protagonişti sunt Morgan Freeman, Michael Caine şi Alan Arkin, a spus că a fost nevoită să suporte în mod constant pe platoul de filmare din partea actorului american o serie de atingeri nedorite şi comentarii despre silueta ei.



Ea mai spune că Morgan Freeman făcea comentarii şi despre modul în care era îmbrăcată, o atingea cu palmele în regiunea lombară şi îi făcea uneori masaj în zona inferioară a spatelui. "A încercat să îmi ridice fusta şi m-a întrebat dacă purtam lenjerie intimă", a dezvăluit ea. "Alan a comentat apoi ceva şi i-a cerut să se oprească. Morgan s-a speriat foarte tare şi nu mai ştia ce să spună", a adăugat tânăra.



Comportamentul prezumtiv indecent al starului american s-ar fi extins dincolo de perioada filmărilor pentru comedia "Going In Style". O reprezentantă de top a echipei de producţie a filmului "Now You See Me", un film din 2012 în care a jucat Morgan Freeman, a raportat un comportament similar al actorului. Ea afirmă că Freeman a agresat-o sexual, dar şi pe alte asistente, făcând anumite comentarii despre trupurile lor.



Femeile care l-au acuzat pe Morgan Freeman de hărţuire sexuală şi comportament nepotrivit au lucrat cu actorul american atât pe platourile de filmare, cât şi în cadrul companiei sale de producţie cinematografică, Revelations Entertainment. Ele spun că au fost nevoite să îşi schimbe felul de a se îmbrăca atunci când ştiau că Freeman urma să se afle în preajma lor, deoarece doreau să evite un astfel de comportament. Toate reclamantele au spus că nu au depus plângere împotriva actorului, iar cele mai multe dintre ele au declarat că nu au făcut acest lucru deoarece se temeau să nu îşi piardă locurile de muncă.



Morgan Freeman a înfiinţat compania Revelations Entertainment în colaborare cu Lori McCreary în anul 1996. Printre creaţiile acestei companii se numără filme precum "Invictus", "Along Came a Spider" şi serialul TV "Madam Secretary", difuzat de postul ABC. Foşti angajaţi ai companiei au spus că studioul menţionat era un mediu de lucru "toxic". Şase foste angajate de la Revelations Entertainment au spus că au asistat la astfel de comportamente din partea starului american, inclusiv la comentarii cu tentă sexuală şi "atingeri nesolicitate".



Una dintre fostele angajate a spus că atunci când l-a întâlnit pentru prima oară pe Morgan Freeman, pe platourile de filmare de la "Through the Wormhole", actorul a privit-o "de sus în jos" şi apoi i-a adresat următoarea întrebare: "Ce părere ai despre hărţuirea sexuală?".



Morgan Freeman a fost căsătorit cu Jeanette Adair Bradshaw între perioada 1967-1979. Actorul s-a căsătorit în 1984 cu Myrna Colley-Lee, de care a divorţat în 2010.



Sursa