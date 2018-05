Morgan Freeman a prezentat scuze publice după acuzaţia de hărţuire sexuală

Morgan Freeman a publicat o declaraţie de presă joi în care a prezentat scuze publice, după ce a fost acuzat de opt femei de hărţuire sexuală. Actorul american a devenit cel mai recent star din industria de divertisment care a fost acuzat de comportament inadecvat în urma scandalului Weinstein, informează AFP.

Totuşi, alte câteva zeci de persoane contactate de postul de televiziune CNN au vorbit despre comportamentul profesional ireproşabil al actorului american.



"Oricine mă cunoaşte sau a lucrat cu mine ştie că eu nu sunt o persoană care ar vrea în mod intenţionat să supere sau să facă pe cineva să se simtă stânjenit. Îmi cer scuze faţă de oricine s-a simţit stânjenit sau nerespectat. Nu am intenţionat niciodată acest lucru", a declarat Morgan Freeman în acea declaraţie de presă.

În total, dintre mai multe zeci de persoane chestionate de CNN şi care au colaborat cu actorul în vârstă de 80 de ani, opt au spus că au fost hărţuite şi alte opt au spus că au asistat la un comportament nepotrivit din partea starului.



O tânără asistentă de producţie - al cărei nume nu a fost dezvăluit de CNN -, care a lucrat la filmările pentru "Going In Style", o comedie din 2015 ai cărei protagonişti sunt Morgan Freeman, Michael Caine şi Alan Arkin, a spus că a fost nevoită să suporte în mod constant pe platoul de filmare din partea actorului american o serie de atingeri nedorite şi comentarii despre silueta ei.



Ea mai spune că Morgan Freeman făcea comentarii şi despre modul în care era îmbrăcată, o atingea cu palmele în regiunea lombară şi îi făcea uneori masaj în zona inferioară a spatelui. "A încercat să îmi ridice fusta şi m-a întrebat dacă purtam lenjerie intimă", a dezvăluit ea. "Alan a comentat apoi ceva şi i-a cerut să se oprească. Morgan s-a speriat foarte tare şi nu mai ştia ce să spună", a adăugat tânăra.



O reprezentantă de top a echipei de producţie a filmului "Now You See Me", un film din 2012 în care a jucat Morgan Freeman, a raportat un comportament similar al actorului. Ea afirmă că Freeman a agresat-o sexual, dar şi pe alte asistente, făcând anumite comentarii despre trupurile lor.



Femeile care l-au acuzat pe Morgan Freeman de hărţuire sexuală şi comportament nepotrivit au lucrat cu actorul american atât pe platourile de filmare, cât şi în cadrul companiei sale de producţie cinematografică, Revelations Entertainment. Ele spun că au fost nevoite să îşi schimbe felul de a se îmbrăca atunci când ştiau că Freeman urma să se afle în preajma lor, deoarece doreau să evite un astfel de comportament. Toate reclamantele au spus că nu au depus plângere împotriva actorului, iar cele mai multe dintre ele au declarat că nu au făcut acest lucru deoarece se temeau să nu îşi piardă locurile de muncă.



Sursa