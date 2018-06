Monument istoric de vânzare la Caransebeș

Omul de afaceri Traian Pleșa, actualul proprietar al Palatului Korongy din Caransebeș intenționează să vândă clădirea monument istoric.

Intenția este anunțată de Consiliul Local Caransebeș care are pe ordinea de zi a ședinței de vineri un ”proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemptiune la vanzarea imobilului Palatul Korongy, situat in municipiul Caransebes, strada G-ral Traian Doda, nr. 1, Judetul Caras-Severin, cod CS-II-m-B-11061, de catre municipiul Caransebes in calitate de preemtor”.

