Monica Tatoiu pleacă în luna de miere, la 61 de ani

Monica Tatoiu

Monica Tatoiu și soțul ei își reînoiesc jurămintele în fața Altarului, la 30 de ani de la căsătorie. Femeia de afaceri a fost extrem de emoționată la intrarea în biserică și a arătat absolut extraordinar.

Monica Tatoiu a purtat o rochie roz, asortată cu o pălărie în același ton, însă de remarcat este faptul că vedeta are un ten întins, aproape lipsit de riduri, pe care și l-a pus în evidență cu un machiaj care o făcea să pară cu 20 de ani mai tânără, scrie SpyNews.ro.

"Acum 30 de ani am strâns bani și am avut prima căsătorie, făcută de preotul care mi-a spus multe lucruri am venit să îi mulțumim ca ne-a dat înțelepciunea care trebuie să însoțească un bărbat și o femeie. Sunt emoții mari, normal. Nu știu cum va fi peste cinci ani când trebuie să ne întâlnim la fel de sănătoși.", a spus Monica Tatoiu, la o emisiune TV.

A doua zi după ceremonie, Monica Tatoiu și soțul vor pleca într-o lună de miere în Franța, pe coasta de vest. "O să plecăm la Bordeaux pentru patru zile, apoi vom merge pe coastă, ajungem la Nantes chiar pe 21 iunie, de ziua mea și vom dansa în piață. Continuăm turul în mai multe orașe franceze de aici. În total vom sta 10 zile, plecăm pe 17 și ne întoarcem pe 27. În iulie mergem la Florența și apoi în Porto Cervo, Sardinia, unde voi sta la soare pe o barcă de la 10.00 la 17.00", a mai adăugat vedeta citata de Click.