Monica Tatoiu, critici dure la adresa Clujului: "A fost un şoc"

Monica Tatoiu a fost, recent, în Cluj Napoca. Vedeta a postat pe contul personal de Facebook a publicat un comentariu în care critică Clujul, oraşul care spune aceasta "se erijează în vârful de lance al emancipării României"

Comentariul a stârnit o amplă dezbatere pe pagina acesteia de Facebook. Comentariul a fost însoţit de imaginea cu Monica Tatoiu pe B-dul Eroilor din Cluj Napoca, lângă ghereta cu castane coapte.

"Castane coapte. La Timișoara în studenție îmi umpleam buzunarele cu ele și mergem să vad filme subversive la Casa Studenților. Despre Cluj nu știu ce să spun fără să deranjez. O casă de amanet si outleturi turcești în centrul orasului. Vitrinele arată sinistru. Restaurantele bune sunt pline de străini. O ceainarie și o florărie posh. Mai încolo un second hand numit Second Tex. Ganguri murdare, nerecondiționate. Tinerii nu văd detaliile astea. Pe mine m-au întristat contrastele care s-au accentuat. Între lux ostentativ și sărăcie. Dacă am deranjat vă rog să mă scuzaţi. A fost un șoc", este comentariul postat de Monica Tatoiu, scrie actualdecluj.ro.