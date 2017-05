Monica Pop, declaraţii cutremurătoare despre cancer. Cel mai mare secret

Celebrul medic Monica Pop povesteşte despre momentul în care şi-a revăzut întreaga viaţă, în încercarea de a găsi un factor declanşator al bolii sale.

"Îmi făceam altfel de reproşuri, mă gândeam dacă am păcate. Mi-am luat viaţa de la început, să văd câte prostii am făcut faţă de bunica. Săracă de ea, îi era ruşine să iasă pe stradă de câte prostii făceam. Am luat bătaie în fiecare zi, de la 7 la 12 ani, pe merit. A venit apoi şcoală, am mai făcut prostii, că tot omul, la facultate şi mai multe… ca orice fel de tânără, am mai păşit şi pe lângă drum. Nu tare, dar mă gândeam "acum plătesc ce n-am făcut cum trebui", spune Monica Pop.

"Nu întotdeauna am făcut ce trebuia în lumea asta!", a mai spus medicul, pentru antenastars.ro.