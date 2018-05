Monica Bîrlădeanu a vorbit în lacrimi despre sinuciderea tatălui ei

În spatele imaginii de femeie sexy şi puternică se ascunde o mare dramă. Monica Bîrlădeanu şi-a luat inima în dinţi şi a vorbit despre o perioadă cruntă pe care a traversat-o în copilărie când tatăl ei a ajuns să-şi pună capăt zilelor. Tragedia a marcat-o şi nici acum nu poate povesti prin ce a trecut fără să-i dea lacrimile. Vedeta şi-a deschis sufletul într-un interviu acordat Pro Tv.

Campania “Rătăcit în sine. Depresia, boala mileniului” începută de Pro Tv a continuat vineri cu povestea tulburătoare a Monicăi Bîrlădeanu. Gazda emisiunii "Ferma Vedetelor" a povestit un episod cutremurător în urma căruia a rămas orfană de tată. Lucrurile în familia vedetei au început să ia o întorsătură de-a dreptul dramatică în momentul în care mama Monicăi l-a adus pe lume pe Petru, fratele mai mic. Copilul a fost foarte bolnav iar mama a stat aproape un an prin spitale ca să-şi salveze pruncul. Din cauza acestei drame, tatăl Monicăi s-a refugiat în alcool şi devenea agresiv cu soţia. Violenţa dintre ei este povestită astăzi de Monica cu multă durere.

“Zgomotele înfundate, ştii cum e când loveşti un corp şi corpul ăla se loveşte de altceva, dar e un perete şi e o bufnitură. Loviturile în corp sună într-un anume fel. (n.r. simţeam) Teroare. Mai mare teroare era când după un episod din asta nu mai zicea niciunul nimic şi atunci îmi era frică să deschid uşa”, şi-a început ea mărturisirea.

Nu a durat mult şi părinţii au divorţat. Copiii au rămas cu mama. După separare, tatăl Monicăi a fost internat de mai multe ori pentru dezalcoolizare şi a fost diagnosticat ca fiind maniaco-depresiv. “El stătea la 38-40 de km de Iaşi şi odată am fost şi pe jos până la el cu fratele meu sau cu bicicleta sau cu autostopul”, a continuat Monica, copleşită de amintirile crunte. Pe când era în clasa a 12-a se pregătea intens pentru facultate şi nu a mai reuşit să-şi viziteze tatăl. Însă s-a bucurat că a început el să îi caute. “A fost ultima lui vizită la noi acasă. El a murit după o lună (...)”, a mai spus vedeta în lacrimi despre momentul în care părintele ei a ales să-şi încheie socotelile cu viaţa. "Şi când te gândeşti că toată lumea se uită la noi şi zice «că suntem prinţese» oamenii au senzaţia că «Doamne», şi ştii de ce? Pentru că nimeni nu vorbeşte despre lucrurile astea. Eu nu înţeleg de ce lucrurile astea care i-ar putea ajuta şi pe ceilalţi să-şi înţeleagă situaţia, pentru că nu am ajuns la felul în care am ajuns să mă uit la lucrurile care mi s-au întâmplat pentru că sunt câteva variante de cele mai multe ori te uiţi la ele din poziţia de victima şi ai senzaţia că cu acest bagaj, nu ai cum să faci paşi înainte în viaţă şi mie mi se pare că nu e deloc aşa că, de fapt, toate lucrurile astea care îţi dau un complex extraordinar, pentru că în primul rând te duci la şcoală şi auzi copii care vorbesc despre tine că eşti orfan, ăla e primul lucru care te complexează. Ei au un tată, tu n-ai asta. Pe mine toate aceste complexe m-au făcut şi m-au alimentat să învăţ să ajung să stau pe scaun cu cei de la București sau cu cei din clasă”, a mai spus prezentatoarea de la Pro Tv despre perioada grea pe care a traversat-o şi s-a luptat cu depresia.