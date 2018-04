Monica Anghel dezvăluie cum a slăbit 25 de kilograme

Monica Anghel a infirmat zvonurile conform cărora ea ar fi suferit în urmă cu câteva luni o operație de micșorare a stomacului. Artista a explicat chiar în ziua de Paște care este adevărata metodă prin care a reușit să slăbească miraculos.

Artista a povestit despre probleme medicale cu care se confrunta în trecut și a explicat cum a reușit să treacă peste ele, mărturisind că în prezent ea se simte foarte bine.

“Ăsta este doar începutul slăbirii. A fost o perioadă destul de dificlă. Erau probleme mai vechi, de 10 ani de zile. Nu le-am băgat în seamă, am zis lasă că trece. Eu m-am operat pe coloană, nu mi-am operat stomacul, este întreg, sănătos, bine mersi”, a declarat ea la emisiunea Star Matinal de Weekend de pe Antena Stars.

Ea a declarat că se simte foarte bine acum, după ce a aflat cum trebuie să facă pentru a slăbi sănătos și fără vreun fel de opreație.

“Am slăbit 25 de kilograme de la 1 octombrie. Am îmvățat acum că slăbești dacă mănânci. Important e ce mănânci. Mă simt foarte bine, am foarte multă energie. Am făcut un set de analize, am mers la nutriționist. Mă simt foarte bine”, a continuat ea.